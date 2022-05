Zagrebški župan: Mesto ne bo več prodajalo stanovanj

Mesto Zagreb bo po besedah Tomislava Tomaševića zgradilo okoli 300 stanovanj v Podbrežju, naselju v predelu Novi Zagreb, ki jih bo dajalo v najem. "Mesto stanovanj ne bo več prodajalo. Prodajali jih bomo samo v nekaterih izjemah, ko to zahteva zakon, kot je v primeru zakona o hrvaških braniteljih, in če gre za popolnoma uničena stanovanja, v katera se nam ne splača vlagati," je v intervjuju povedal Tomašević.

Stanovanjski fond nameravajo povečati z gradnjo novih stanovanj, ki jih bo mesto po dostopnih cenah dajalo v najem socialno ogroženim in mladim družinam, ključna pri tem pa bo oživitev zemljišč, ki so bila desetletja "mrtvi kapital" Zagreba.

Med njimi so trije veliki kompleksi, s katerimi je imel velike načrte prejšnji zagrebški župan Milan Bandić, a so danes še vedno zapuščena in prazna. Gre za poslovni nebotičnik Zagrebčanka, bivšo tovarno Gredelj in nekdanjo industrijsko stavbo Paromlin, ki imajo skupno 260.000 kvadratnih metrov površine in bi morali postati nova urbana središča mesta.

Bandić je javnosti v času svojega županovanja večkrat predstavljal načrte in skice nebotičnikov, ki jih bodo zgradili na teh zemljiščih, pred dvema letoma pa se je odločil, da jih bodo prodali. V predlogu proračuna mesta Zagreb za leto 2021 so napovedali, da bo prodaja vseh treh kompleksov prinesla 1,08 milijarde kun (143 milijonov evrov) prihodkov. Za Gredelj je mesto nameravalo iztržiti 618,5 milijona kun (81,9 milijona evrov), za Zagrebčanko 367,7 milijona kun (48,7 milijona evrov), za Paromlin pa 75 milijonov kun (10 milijonov evrov).