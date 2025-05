Zagrebški župan v drugi krog, SDP izgubila Reko

V Splitu se bosta v drugi krog uvrstila aktualni župan Ivica Puljak iz sredinske stranke Center, ki je v prvem krogu prejel dobrih 35 odstotkov glasov, in kandidat vladajoče HDZ Tomislav Šuta , ki je dobil približno 30-odstotno podporo, kažejo rezultati, ki jih je v nedeljo na uradni spletni strani objavila državna volilna komisija. Podobno je pri glasovih za mestni svet.

Tomašević se je v nedeljo zahvalil volivcem, da so koaliciji Zmoremo! in SDP zagotovili tudi stabilno večino v mestni skupščini.

Aktualni zagrebški župan Tomislav Tomašević iz levo-zelene stranke Zmoremo! je v nedeljo po vseh preštetih glasovih prejel 47,5 odstotka podpore in se bo 1. junija pomeril z neodvisno kandidatko Marijo Selak Raspudić , ki se je v drugi krog uvrstila s slabimi 16 odstotki glasov.

SDP izgubila Reko

SDP je z izgubo Reke doživela velik poraz in poskrbela za največje presenečenje na volitvah. Enako je s Siskom, kjer je njihova kandidatka, aktualna županja Kristina Ikić Baniček , že v prvem krogu izgubila proti Domagoju Orliću , ki prihaja iz HDZ.

Na Reki zmagovalec še ni odločen, zagotovo pa ne bo prihajal iz SDP, ki v tem mestu vlada že več kot 30 let. Daleč največ glasov, in sicer 41 odstotkov, je v prvem krogu dobila neodvisna kandidatka Iva Rinčić . V drugem krogu se bo soočila z aktualnim županom Markom Filipovićem , ki je zapustil SDP, potem ko je stranka za kandidatko namesto njega izbrala njegovo namestnico Sandro Krpan .

V Pulju drugi krog

Pozornost hrvaške javnosti je bila v nedeljo usmerjena tudi v nekatera druga mesta, zlasti Pulj in Vukovar.

V Pulju se bosta za županski položaj v drugem krogu potegovala dosedanji župan Filip Zoričić in nekdanji predsednik SDP Peđa Grbin. V Vukovarju, ki ima zaradi domovinske vojne pomembno simbolno vrednost, pa sta se v drugi krog medtem uvrstila kandidat Domovinskega gibanja Domagoj Bilić in Marijan Pavlićek, ki ga podpirajo skrajno desni Hrvaški suverenisti in Domino.

V prvem krogu lokalnih volitev so bili izvoljeni predsedniki v desetih županijah, medtem ko bodo v preostalih 11 županijah znani v drugem krogu, v katerega se uvršča tudi devet aktualnih predsednikov županij, so v nedeljo sporočili iz državne volilne komisije. Večina že izvoljenih predsednikov županij prihaja iz vrst HDZ, ki je na ravni županij slavila tudi po številu osvojenih skupščin.