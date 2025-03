Zagrebško letališče: zasegli potovalko z 22 kilogrami marihuane

Zagrebški policisti so na tamkajšnjem letališču aretirali 21-letnega Britanca, ki se je včeraj iz Tajske preko Istanbula odpravil z več kot 22 kilogramov marihuane.

Kot sporočajo hrvaška policija, je moški včeraj zjutraj z mednarodnim letom iz Istanbula prispel v Zagreb in na Hrvaško pretihotapil drogo, ki so jo odkrili pri carinski kontroli na letališču Franjo Tuđman.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je državljan Velike Britanije pred tremi dnevi na Tajskem po predhodnem dogovoru od neznanih oseb prevzel črno potovalko, v kateri je bilo več kot 22 kilogramov marihuane, pakirane v 39 zavojih za nadaljnjo prodajo. Moškega so priprli in ovadili.