Zagrebško letališče z devetimi novimi povezavami

Glavni izvršni direktor Rynaira Michael O'Leary je konec septembra na Hrvaškem napovedal, da bodo prihajajočo zimo Zagreb povezali s 24 mesti v 16 evropskih državah. V svoji bazi na zagrebškem letališču naj bi decembra imeli tri letala, naslednje poletje pa pet. V času do naslednje poletne sezone bodo ustavili polete na hrvaška obmorska letališča. Menijo, da lahko zgolj v Zagreb v naslednjih treh letih pripeljejo do sedem milijonov potnikov letno.

Septembra je na zagrebškem letališču obratovalo 47 letalskih linij. Kot so povedali pri upravljavcu letališča, bodo nekateri prevozniki v zimskem času zmanjšali število poletov, Fyldubai pa bo od decembra Zagreb in Dubaj povezoval štirikrat tedensko, potem ko so konec septembra uvedli povezavo dvakrat tedensko. Večina novih povezav v zimskem voznem redu bo z letali irskega nizkocenovnega prevoznika Ryainair.

Pri upravljavcu letališča so povedali, da ima Ryanair svoje ocene in da jih ne komentirajo. Na navedbe hrvaških medijev, da se za prihod na zagrebško letališče zanimajo tudi drugi nizkocenovni letalski prevozniki, kot je madžarski Wizzair, so dejali, da ne želijo izpostavljati enega samega prevoznika. "Vsako leto smo v stiku z veliko prevozniki, da bi se skušali dogovoriti za nove povezave ali povečati število poletov iz Zagreba," so povedali in izpostavili, da so pogoji za sodelovanje z letalskimi prevozniki javno objavljeni in transparentni ter da ob tem ni nobene diskriminacije.

"Po zaslugi okrepljene ponudbe cenejših poletov od prejšnjega poletja in segmenta potnikov, ki jim takšna ponudba ustreza, je naša projekcija, da bomo do leta 2023 dosegli raven, na kateri je bil potniški promet pred pandemijo covida-19," so dejali. V predkoronskem letu 2019 so imeli nekaj več kot 3,4 milijona potnikov, lani pa 924.823, so objavili na svoji spletni strani.

Pričakujejo večje število slovenskih potnikov

Ob tem računajo tudi na potnike iz Slovenije, ki jih pričakujejo v nekoliko večjem številu, ko se bodo zrahljali epidemiološki ukrepi za prehod meje. "Po stečaju slovenskega prevoznika Adria Airways smo zabeležili rahlo povišanje števila potnikov iz Slovenije, a so epidemiološki ukrepi za prehod meje vplivali tudi na število slovenskih potnikov," so povedali.

Napovedali so, da bodo po omilitvi ukrepov spodbudili pogajanja, da bi znova vzpostavili redno neposredno avtobusno povezavo med Ljubljano in zagrebškim letališčem, ki je delovala pred zaostrovanjem ukrepov za prehod meje.

"Že pred tem, ko je bilo jasno, kako zelo negativno bo pandemija vplivala na naše poslovanje, smo sprejeli spremembe investicijskih načrtov in optimizacijo stroškov. Izpolnili smo pogoje za pomoč hrvaške vlade za ohranitev delovnih mest v času pandemije ter zagotovili dodatna posojila za ohranitev likvidnosti in visokih standardov poslovanja," so dejali.

Morebitno občutno povečanje števila potnikov, ki ga v naslednjih letih napoveduje Ryanair, bi lahko za zagrebško letališče pomenilo tudi aktiviranje dela koncesijske pogodbe, ki predvideva drugo fazo izgradnje zagrebškega letališča. To bo lahko po širitvi sprejelo do osem milijonov potnikov letno. Zagrebško letališče je bilo v raziskavi o kakovosti storitev na letališčih, ki jo izvaja združenje letališč Airports Council International (ACI), lani tretje leto zapored razglašeno za najboljše evropsko letališče v skupini letališč velikosti med dva in pet milijonov potnikov letno.