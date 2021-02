Zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije novi patriarh Srbske pravoslavne cerkve

Patriarh Irinej je umrl v 91. letu starosti 20. novembra lani, potem ko se je okužil z novim koronavirusom. Okužil se je potem, ko je vodil pogrebno slovesnost za metropolita SPC v Črni gori, Amfilohija, ki je podlegel covidu-19.

Episkopi so se sešli v kripti beograjske cerkve svetega Save, kjer so najprej na tajnem glasovanju izbrali tri kandidate za vodenje Srbske pravoslavne cerkve. V drugem krogu so ime vsakega od njih napisali na svoj listič in ga dali v ovojnico. Med tremi ovojnicami je nato eden od episkopov izbral novega patriarha. Ko je bil izbran, so se oglasili zvonovi cerkve svetega Save. Druga dva izvoljena kandidata sta bila baški metropolit Irinejin banjaluški metropolit Jefrem.

Metropolit Porfirije je že pred glasovanjem veljal za enega najresnejših kandidatov za novega patriarha SPC.