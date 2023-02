"Še naprej moramo zagotavljati in krepiti obsežno podporo, potrebno za premagovanje imperialističnih načrtov ruskega predsednika Vladimirja Putina," je poudarila von der Leynova in hkrati pozvala k pospešitvi proizvodnje vojaške opreme, zlasti streliva, ki ga Kijev nujno potrebuje.

Stoltenberg pa je ponovno opozoril, da mora Ukrajina zmagati ter obstati kot suverena in neodvisna država v Evropi. "Če v Ukrajini zmaga Putin, bo to zanj in za druge avtoritarne voditelje sporočilo, da lahko z uporabo vojaške sile dosežejo svoje cilje," je še dodal.

'Zahod bi lahko preprečil rusko invazijo'

Finska predsednica vlade Sanna Marin pa je opozorila, da bi 'Zahod lahko preprečil rusko invazijo', če bi se odločneje odzval na rusko priključitev Krima leta 2014. Ob tem je dejala, da je Rusija z invazijo pričakovala, da se bodo stvari odvijale tako kot na Krimu in da bo vojno dobila enostavno in hitro.