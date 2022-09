Zahod obtožil "sankcijske mrzlice": 'Zahod propada, Azija je prihodnost'

Putin konflikt v Ukrajini, ki ga imenuje "posebna vojaška operacija", vedno bolj označuje za prelomnico v zgodovini, ko je Rusija končno odvrgla ponižanja, ki so spremljala razpad Sovjetske zveze leta 1991, poroča Reuters.

Putin je v govoru na Vzhodnem gospodarskem forumu v ruskem pacifiškem mestu Vladivostok v poskusu, da bi poudaril usmerjanje Rusije k Aziji, dejal, da "Zahod propada, Azija pa je prihodnost".

Putin je v svojem glavnem govoru komajda omenil Ukrajino, razen sklicevanja na izvoz žita, toda ko ga je moderator vprašal, ali je bilo s konfliktom kaj izgubljeno, je Putin dejal, da je Rusija pridobila in da bo izšla prenovljena in očiščena ovir.

"Ničesar nismo izgubili in ničesar ne bomo izgubili," je dejal Putin. "Vse, kar je nepotrebno, škodljivo in vse, kar nam preprečuje, da bi šli naprej, bo zavrnjeno."

"Glede na to, kar smo pridobili, lahko rečem, da je bila glavna pridobitev krepitev naše suverenosti in to je neizogiben rezultat tega, kar se zdaj dogaja," je dejal Putin. "To bo na koncu okrepilo našo državo od znotraj."

Konfrontacija z Zahodom zaradi Ukrajine je spodbudila Rusijo, da se je naglo obrnila proti Aziji, zlasti Kitajski, ki je bila nekoč manjša partnerica Sovjetske zveze, zdaj pa drugo največje gospodarstvo na svetu.

Putin je dejal, da Zahodu ne uspeva, ker "jalov in agresiven poskus izolacije Rusije s sankcijami uničuje svetovno gospodarstvo ravno v času, ko se Azija vzpenja".

ZDA in njihovi zavezniki so proti Rusiji zaradi njenih dejanj v Ukrajini uvedli najstrožje sankcije v sodobni zgodovini. Putin pravi, da so te sankcije podobne napovedi gospodarske vojne, še poroča Reuters.

"Govorim o sankcijski mrzlici Zahoda in njegovih predrznih, agresivnih poskusih, da bi drugim državam vsilil modele obnašanja, jim odvzel suverenost ter jih podredil svoji volji," je dejal Putin.

"V poskusu upora proti toku zgodovine zahodne države spodkopavajo ključne stebre svetovnega gospodarskega sistema, zgrajenega skozi stoletja," je dejal Putin in dodal, da zaupanje v dolar, evro in funt pada.

Vendarle pa ni na udaru le zahodno, ampak tudi rusko gospodarstvo. In čeprav s težavo, je Putin vendarle "priznal nekatere težave v nekaterih panogah in regijah", dodaja Reuters.