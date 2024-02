Pirc Musarjeva o smrti Navalnega: To je srčni napad na demokracijo v Rusiji

Podobno je izjavil tudi francoski zunanji minister Stephane Sejourne . "Njegova smrt v kazenski koloniji nas spominja na realnost režima Vladimirja Putina," je dejal in izrazil sožalje družini Navalnega in ruskemu ljudstvu. "Navalni je za svoj pogum plačal z življenjem," je poudaril nemški kancler Olaf Scholz . "Vsakdo, ki se zavzema za demokracijo, se mora bati za svojo varnost in življenje, zato smo vsi zelo žalostni," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal na novinarski konferenci v Berlinu z Zelenskim. Britanski premier Rishi Sunak je smrt Navalnega označil za veliko tragedijo za rusko ljudstvo. Ob tem se je poklonil pogumu "najbolj zagrizenega zagovornika demokracije v Rusiji" .

"Kremelj ga je brutalno umoril. To je dejstvo in to je nekaj, kar bi morali vedeti o resnični naravi sedanjega ruskega režima," je o smrti Navalnega poudaril latvijski predsednik Edgars Rinkevičs . Da Moskva nosi odgovornost za smrt Navalnega, je poudaril tudi norveški zunanji minister Espen Barth Eide .

Bela hiša je sporočila, da je smrt Navalnega v zaporu, če bo potrjena, strašna tragedija. Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je ob tem dodal, da zgodovina Kremlja, ki škoduje svojim nasprotnikom, "sproža resnična in očitna vprašanja o tem, kaj se je zgodilo" . Ameriški državni sekreta r Antony Blinken je odgovornost za njegovo smrt pripisal Rusiji in dodal, da to kaže na slabost in gnilobo v središču Putinovega režima.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na novinarski konferenci v Berlinu poudaril, da je bil Navalni ubit in da bo moral ruski predsednik Vladimir Putin odgovarjati za svoje zločine. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg pa je ob robu Münchenske varnostne konference novinarjem dejal, da je treba ugotoviti vsa dejstva in da mora Rusija odgovoriti na vsa vprašanja o vzrokih za smrt Navalnega.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odzivu izpostavila, da se ruski predsednik najbolj boji nasprotovanja svojega ljudstva in da gre za mračno opozorilo, kaj je bistvo Putina in njegovega režima. "Združimo se v boju za zaščito svobode in varnosti tistih, ki se upajo upreti avtokraciji," je pozvala. Da je za smrt Navalnega odgovoren Putin, je na X zapisal tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell .

"Aleksej Navalni je bil zagovornik demokracije in človekovih pravic. Njegova tragična smrt še enkrat kaže, zakaj bomo še naprej podpirali Ukrajino," je zapisal belgijski premier Alexander De Croo. Dodal je, da Rusija v Ukrajini ne bo zmagala.

"Svet je izgubil borca, čigar pogum bo odmeval skozi generacije," je zapisala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. "Rusija mu je vzela svobodo in življenje, ne pa tudi dostojanstva. Njegov boj za demokracijo se nadaljuje," je dodala. Evropski parlament je leta 2021 Navalnemu podelil nagrado Saharov za svobodo misli.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je v odzivu na smrt Navalnega dejala, da gre za srčni zastoj demokracije v Rusiji. "Danes je žalosten dan za človekove pravice po vsem svetu. Z Aleksejem Navalnim smo izgubili enega najvidnejših branilcev človekovih pravic ter borcev za svobodo in pravičnost," je medtem na omrežju X zapisal premier Robert Golob.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila zgroženost zaradi smrti Navalnega in poudarila, da je zdaj treba razjasniti okoliščine, ki so privedle do njegove smrti. "Njegov boj za svobodo in demokracijo bo živel večno. V mislih sem z njegovo družino in bližnjimi," je še dodala na omrežju X.

Navalni je danes umrl v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen. Kot je sporočila ruska zvezna služba za zapore, se je Navalni danes po sprehodu počutil slabo in je hitro izgubil zavest, reševalci pa so ga oživljali, a neuspešno. Ruski preiskovalni odbor je začel preiskavo njegove smrti.

Ruski oporečniki trdijo, da je bil Navalni umorjen

Ruski oporečniki so medtem ob smrti Navalnega večinoma poudarili, da gre za umor. Krivdo zanj so pripisali režimu ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ruski aktivist za pravice Oleg Orlov je njegovo smrt označil za zločin režima. Ob tem je izrazil upanje, da bo zanj slejkoprej nekdo odgovarjal.

"Aleksejeva smrt je umor, ki ga je organiziral Putin," je na družbenih medijih izpostavil ruski opozicijski politik Dmitrij Gudkov, ki živi v izgnanstvu."Tudi če je Aleksej umrl naravne smrti, je to posledica zastrupitve in kasneje mučenja v zaporu," je dodal.

Nasprotnik Kremlja in nekdanji svetovni prvak v šahu Gari Kasparov pa je poudaril, da je Putin počasi in javno umoril Navalnega. "Putinu ni uspelo na hitro in na skrivaj ubiti Navalnega z zastrupitvijo, zdaj pa ga je počasi in javno umoril v zaporu," je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da so Navalnega ubili, ker je Putina in njegovo mafijo razkril kot prevarante in tatove.

Tudi Nobelov nagrajenec za mir iz Rusije Dmitrij Muratov je smrt Navalnega označil za umor in izpostavil, da so ga več let mučili. "Alekseja Navalnega so mučili in trpinčili tri leta. Njegov zdravnik mi je povedal, da telo ne more prenašati takšnih stvari. K obsodbi Alekseja Navalnega je bil dodan umor," je dejal Muratov po pisanju ruskega časnika Nova Gazeta.

Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin, ki mu je volilna komisija nedavno zavrnila kandidaturo za predsedniške volitve, je medtem izrazil zaskrbljenost zaradi poročil o smrti Navalnega. "Molim, da se informacije izkažejo za neresnične," je zapisal na kanalu Telegram. "Aleksej je eden najbolj nadarjenih in pogumnih ljudi, kar sem jih spoznal v Rusiji," je dodal.