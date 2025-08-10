Zahod Turčije stresel močan potres

Do potresa je prišlo nekaj pred 20. uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6.
Tiskovna agencija AP poroča, da se je zrušilo več stavb, pod ruševinami pa naj bi bili ujeti najmanj dve osebi.
Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.
Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.
