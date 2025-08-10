Zahod Turčije stresel močan potres

Do potresa je prišlo nekaj pred 20. uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6.

Tiskovna agencija AP poroča, da se je zrušilo več stavb, pod ruševinami pa naj bi bili ujeti najmanj dve osebi.

Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.