Zahod Turčije stresel močan potres

Ankara, 10. 08. 2025 21.02 | Posodobljeno pred eno minuto

Zahodni del Turčije je prizadel potres z magnitudo 6,1, je sporočil urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad). V provinci Balikesir se je po potresu zrušilo več stavb.

Do potresa je prišlo nekaj pred 20. uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. 

Tiskovna agencija AP poroča, da se je zrušilo več stavb, pod ruševinami pa naj bi bili ujeti najmanj dve osebi. 

Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.

Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.

