Zahod ZDA poplavljen, vzhod pa zasnežen

A vreme preglavice povzroča tudi prebivalcem vzhodne obale, v nekaterih delih New Yorka, New Hampshira in Massachusettsa je zapadlo skoraj meter snega. Snežna nevihta z močnimi sunki vetra je ob tem podirala drevesa, sunki so presegli 60 kilometrov na uro, piše BBC.

V Derryju v New Hampshiru je zasneženo drevo padlo na otroka. Trije policisti in 16 gasilcev je otroka izpod vej reševalo skoraj 20 minut, je gasilska enota zapisala na svoji spletni strani. Utrpel je lažje poškodbe.

V delu New Yorka so zaradi nevarnosti odpovedali pouk. Poleg šol je začasno zaprtih tudi več podjetij. 90.000 prebivalcev zvezne države New York je brez elektrike, zaradi vremena so morali prestaviti tudi več kot 3000 notranjih letov.