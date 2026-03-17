Tujina

Zaton demokracije na Zahodu: 'Stanje v ZDA se slabša z izjemno hitrostjo'

Washington, 17. 03. 2026 13.12 pred 49 minutami 3 min branja 19

Avtor:
M.V.
Jezni Trump

Najnovejše poročilo o demokraciji inštituta V-Dem na Univerzi v Göteborgu ugotavlja, da se v razvitih zahodnih družbah dogaja nazadovanje demokracije. Največji padec zaznavajo v ZDA, kjer se ta slabša z izjemno hitrostjo, mediji in novinarji pa so po vsem svetu vse pogostejša tarča napadov.

Skoraj četrtina svetovnih držav bo leta 2025 doživela nazadovanje demokracije oziroma avtokratizacijo, šest od desetih novih avtokratizirajočih se držav, opredeljenih v poročilu o demokraciji za leto 2026, pa je v Evropi in Severni Ameriki. Med njimi so velike in vplivne države, kot so Italija, Združeno kraljestvo in ZDA, ugotavlja poročilo, ki ga je pripravila ekipa pod vodstvom profesorja Staffana I. Lindberga z inštituta V-Dem Univerze v Göteborgu.

"Dejstvo, da se številne gosto poseljene in gospodarsko močne države avtokratizirajo, je še posebej zaskrbljujoče. Več teh držav ima gospodarsko in politično težo, da preoblikuje mednarodne organizacije, norme in trgovino ter s tem dejansko preoblikuje svetovni red. Mislim, da učinke tega že vidimo," pravi Lindberg.

Trije glavni trendi demokratičnega nazadovanja

Poročilo ugotavlja tri jasne vzorce v trenutnem trendu demokratičnega nazadovanja. Prvi je demokratično nazadovanje v nekaterih tradicionalno stabilnih demokracijah; drugi so pomembni preobrati in pogosto razpad demokracije v državah, ki so se uspešno demokratizirale konec 20. in v začetku 21. stoletja; in tretjič, poglabljanje avtokracije v že tako avtokratskih državah.

Svoboda izražanja, osrednji vidik demokracije, kaže najbolj drastičen globalni upad in je najpogostejša tarča avtoritarnih voditeljev v zadnjih 25 letih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Druga najpogostejša tarča so liberalni vidiki demokracije, kot sta pravna država in sistemi zavor in ravnotežij, ki preprečujejo zlorabo oblasti, ki se v zaskrbljujočem številu držav slabšajo. Pravna država se na primer slabša v 22 državah, vključno z ZDA," pravi raziskovalec.

"Orban na Madžarskem je potreboval približno štiri leta, Vučić v Srbiji osem let, Erdogan v Turčiji in Modi v Indiji približno deset let, da so dosegli zatiranje demokratičnih institucij, ki ga je Trump dosegel v samo enem letu," pravi Lindberg.

Demokracija v ZDA se poslabšuje hitro in v izjemnem obsegu

Ameriška demokracija trenutno veliko hitreje nazaduje kot katera koli druga demokracija v sodobnem času. V samo enem letu se je ocena ZDA na indeksu liberalne demokracije V-Dem zmanjšala za 24 odstotkov, ZDA pa so padle z 20. na 51. mesto od 179 držav.

Liberalni vidiki demokracije kažejo največji upad v drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar lahko povzamemo kot hitro koncentracijo moči v predsedništvu, navaja poročilo. "Sedanja ameriška administracija spodkopava institucionalizirane nadzore in ravnotežja, politizira javno upravo in nadzorne organe ter ustrahuje sodstvo, poleg tega pa napada tisk, akademske kroge, državljanske svoboščine in drugačne glasove," pravi Lindberg. "Vmesne volitve v ZDA leta 2026 bodo ključni preizkus kakovosti volitev in demokracije v Združenih državah. Če se bodo tudi kazalniki volitev poslabšali, bodo ZDA še bolj padle."

Na drugi strani poročilo kaže, da se 18 držav po svetu (10 odstotkov) trenutno demokratizira, pri čemer velike države, kot sta Brazilija in Poljska, nadaljujejo s procesi demokratizacije. V večini teh držav se je svoboda medijev izboljšala. Bocvana, Gvatemala in Mauritius so tri nove države, ki se demokratizirajo, opredeljene v podatkih za leto 2025.

Nazaduje tudi Slovenija

Sedem držav članic EU – Madžarska, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Slovaška, Italija in Romunija – je "prizadetih zaradi avtokratizacije", saj se, tako poročilo, vlade zatekajo k cenzuri medijev, omejujejo svobodo izražanja in zatirajo civilno družbo. Portugalska in Bolgarija sta bili uvrščeni na "seznam za opazovanje" inštituta. Raziskava opaža tudi naraščajočo priljubljenost ekstremističnih in suverenističnih strank v evropskih državah.

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mr.poper
17. 03. 2026 14.49
Demokracija izgublja pomen v zahodnem svetu ,v primeru ,da volitve dobi mali diktator je KONEC z lagodnim življenjem ZATO GRE 22-3 ZARES .
lokson
17. 03. 2026 14.43
Banda pokvarjena aktivistična.
JOSEPH HAYDN
17. 03. 2026 14.42
Če Slovenija ne bi bila tako majhna, bi bilo mi krepko prvi
300 let do specialista
17. 03. 2026 14.41
Levaška "demokracija", ki je ogrozila ves planet Zemlja mora potoniti! Tole je čiščenje nesnage.
Fery Zaka
17. 03. 2026 14.38
Laično bi rekel da mi gladko vodimo. Ne sicer po sami stopnji nedemokracije, jasno da ne, ampak po padanju stanja demokracije. Drugi nekako stopicajo na mestu, mi pa padamo v prepad. Plus murikanci.
Watch-Man X
17. 03. 2026 14.38
Dol z izraelom!
SpamEx
17. 03. 2026 14.37
🇺🇦 SDS podpira zaton demokracije
lokson
17. 03. 2026 14.35
Nehajte nabijat. A to, da se po svetu razkrivajo levajzarske svinjarije, je nazadovanje demokracije. In to izjavi nekdo, kateri je del problema. Poročila iz ZDA, so tako pristranska in enosmerna, da kar boli.
MladInPerspektiven
17. 03. 2026 14.32
Ko sem pred približno 3 leti pisal tu gor da DEMOKRACIJA je za človeštvoškodljiva zadeva (smo jo presegli-zaradi pokvarjenosti) in da je potrebno neka nova ureditev TOČNO zaradi takšnih zadev ker lahko na oblast pride neki zblojen starček in naredi celo štalo so se desnuhi razpisali(posebaj patgana, castrirani in še nekaj njihovih) UPAM da poživijo ti naši starčki tako dolgo da se bo to odražalo v naši državi potem pa se bomo SMEJALI ko bodo CVILILI
jablan
17. 03. 2026 14.27
Demokracija hahaha v kapitalizmu dejte no še v socializmu jo je bilo vec
Slovenska pomlad
17. 03. 2026 14.21
Tako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa pri uničevanju demokracije.
MladInPerspektiven
17. 03. 2026 14.28
jst tudi kr srček mi igra od veselja TRUMPA za KRALJA ZDA gremo
ptuj.si
17. 03. 2026 14.16
V Sloveniji se je demokracija zelo skrčila.... Pravice do svobodnega govora je zelo izginila.
optimist11
17. 03. 2026 14.24
Je pa tudi res, da si veliko prebivalstva predstavlja pravico do govora v obliki žalitev in laži.
mr.poper
17. 03. 2026 14.51
PTUJ .SI zanimivo zadnja štiri leta se je vrnila .
jugatneme
17. 03. 2026 14.15
Starcu se je že čisto utrgalo, niti Melanija ali kakšna druga mu ne more več pomagati....
jugatneme
17. 03. 2026 14.15
dajte mu eno igračko, račko v podobi racmana Donalda, da se bo igral v kletki...
Rafael Kramar
17. 03. 2026 14.04
Trump, samo ne popuščaj!!!
SpamEx
17. 03. 2026 14.14
a kaj bolj neumnega nisi mogel napisati svečko?
