Zaton demokracije na Zahodu: 'Stanje v ZDA se slabša z izjemno hitrostjo'

Skoraj četrtina svetovnih držav bo leta 2025 doživela nazadovanje demokracije oziroma avtokratizacijo, šest od desetih novih avtokratizirajočih se držav, opredeljenih v poročilu o demokraciji za leto 2026, pa je v Evropi in Severni Ameriki. Med njimi so velike in vplivne države, kot so Italija, Združeno kraljestvo in ZDA, ugotavlja poročilo, ki ga je pripravila ekipa pod vodstvom profesorja Staffana I. Lindberga z inštituta V-Dem Univerze v Göteborgu. "Dejstvo, da se številne gosto poseljene in gospodarsko močne države avtokratizirajo, je še posebej zaskrbljujoče. Več teh držav ima gospodarsko in politično težo, da preoblikuje mednarodne organizacije, norme in trgovino ter s tem dejansko preoblikuje svetovni red. Mislim, da učinke tega že vidimo," pravi Lindberg.

Trije glavni trendi demokratičnega nazadovanja

Poročilo ugotavlja tri jasne vzorce v trenutnem trendu demokratičnega nazadovanja. Prvi je demokratično nazadovanje v nekaterih tradicionalno stabilnih demokracijah; drugi so pomembni preobrati in pogosto razpad demokracije v državah, ki so se uspešno demokratizirale konec 20. in v začetku 21. stoletja; in tretjič, poglabljanje avtokracije v že tako avtokratskih državah. Svoboda izražanja, osrednji vidik demokracije, kaže najbolj drastičen globalni upad in je najpogostejša tarča avtoritarnih voditeljev v zadnjih 25 letih.

"Druga najpogostejša tarča so liberalni vidiki demokracije, kot sta pravna država in sistemi zavor in ravnotežij, ki preprečujejo zlorabo oblasti, ki se v zaskrbljujočem številu držav slabšajo. Pravna država se na primer slabša v 22 državah, vključno z ZDA," pravi raziskovalec. "Orban na Madžarskem je potreboval približno štiri leta, Vučić v Srbiji osem let, Erdogan v Turčiji in Modi v Indiji približno deset let, da so dosegli zatiranje demokratičnih institucij, ki ga je Trump dosegel v samo enem letu," pravi Lindberg.

Demokracija v ZDA se poslabšuje hitro in v izjemnem obsegu

Ameriška demokracija trenutno veliko hitreje nazaduje kot katera koli druga demokracija v sodobnem času. V samo enem letu se je ocena ZDA na indeksu liberalne demokracije V-Dem zmanjšala za 24 odstotkov, ZDA pa so padle z 20. na 51. mesto od 179 držav. Liberalni vidiki demokracije kažejo največji upad v drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar lahko povzamemo kot hitro koncentracijo moči v predsedništvu, navaja poročilo. "Sedanja ameriška administracija spodkopava institucionalizirane nadzore in ravnotežja, politizira javno upravo in nadzorne organe ter ustrahuje sodstvo, poleg tega pa napada tisk, akademske kroge, državljanske svoboščine in drugačne glasove," pravi Lindberg. "Vmesne volitve v ZDA leta 2026 bodo ključni preizkus kakovosti volitev in demokracije v Združenih državah. Če se bodo tudi kazalniki volitev poslabšali, bodo ZDA še bolj padle." Na drugi strani poročilo kaže, da se 18 držav po svetu (10 odstotkov) trenutno demokratizira, pri čemer velike države, kot sta Brazilija in Poljska, nadaljujejo s procesi demokratizacije. V večini teh držav se je svoboda medijev izboljšala. Bocvana, Gvatemala in Mauritius so tri nove države, ki se demokratizirajo, opredeljene v podatkih za leto 2025.

Nazaduje tudi Slovenija