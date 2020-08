Zahodni del Evrope v primežu vročinskega vala, pristojni opozarjajo na zaščitne ukrepe

Večji del zahodne Evrope je zajel vročinski val. Temperature so ponekod že presegle 40 stopinj Celzija. Na severovzhodu Anglije, kjer so temperature dosegle 37 stopinj, so ohladitve željni prebivalci okupirali plaže. Osvežitev ob vodi iščejo tudi v Franciji, kjer se je živo srebro dvignilo kar do 42 stopinj Celzija. Kljub vročini so maske v zaprtih prostorih obvezne, opozarjajo pristojni, prav tako tudi ohranjanje varne razdalje.