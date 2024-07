Zahodni del Krete stresel potres in prestrašil ljudi

Pred tem je bilo v regiji že več manjših potresnih sunkov. Grške oblasti sicer danes ne poročajo o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi in tudi niso izdale opozorila pred poplavnim valom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Opazujemo pojav in ne moremo reči, ali je bil to glavni potresni sunek," je za grški radio ERT povedal seizmolog Gerasimos Chouliaras.

Kot je še poročal radio, so potres čutili v večjem delu Krete, kjer se trenutno mudijo tudi številni turisti. Na območju morja južno od Krete se stikata afriška in evropska tektonska plošča, zaradi česar prihaja do potresov.