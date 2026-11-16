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Zahodno obalo ZDA ogrožajo visoki valovi: visoki do devet metrov

Los Angeles, 16. 11. 2026 10.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Ekstremno vreme v ZDA

Velik del zahodne obale ZDA so v nedeljo še naprej ogrožali visoki valovi, ki so ponekod dosegali od šest do devet metrov. Območje med južno Kalifornijo in severozahodom države je prizadel niz neurij, ki je povzročil nevarne razmere na morju in ob obali.

Najnovejši nevihtni sistem se je medtem pomaknil nad severozahod ZDA in prinesel novo deževje in sneg v višjih legah od severne Kalifornije do zveznih držav Oregon in Washington. Padavine ob pacifiški obali naj bi se širile tudi proti notranjosti države, na območja zahoda in severno Kalifornijo. V najvišjih predelih Kaskadnega gorovja je napovedano sneženje.

Nevihtno vreme je v nedeljo zajelo tudi jugovzhod Teksasa, kjer so meteorologi napovedali močne padavine in možnost krajevnih hudourniških poplav. Na večjem delu naj bi do nedelje zvečer padlo od 25 do 50 milimetrov dežja, krajevno pa bi lahko količina padavin dosegla tudi od 100 do 150 milimetrov.

Vremenski sistem je ob teksaški obali prinesel tudi močan veter z sunki do približno 65 kilometrov na uro. Oblasti so prebivalce opozorile na možnost lomljenja drevesnih vej in krajevnih izpadov električne energije.

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