Zahodu Grčije grozi sredozemski orkan Ianos s silovitimi nalivi in orkanskim vetrom

Sezona orkanov v Atlantskem oceanu je v polnem teku in bo po izračunih meteorologov verjetno rekordna. Letos so zabeležili že 28 neviht in 13 orkanov, od tega šest močnejših orkanov. Tudi nad Evropo se je zdaj izoblikoval tropski ciklon podoben vrtincu, t. i. medikan ali sredozemski orkan.

Tropski ciklon Ianos je nastal nad zelo toplim Jonskim morjem in bo danes dosegel zahodno Grčijo. V največji nevarnosti bo Peloponez in nekateri priljubljeni grški otoki, kot so Zakintos, Lefkada, Krf in Kefalonija, kjer trenutno biva tudi več slovenskih turistov. Iz Zakintosa in Kefalonije že poročajo o poplavah in izpadu elektrike.