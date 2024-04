Zahtevno delo potapljačev med ruševinami porušenega mostu v Baltimoru

V ameriškem pristanišču v mestu Baltimore se nadaljuje reševanje in čiščenje vodne gladine in pospravljanje porušenega mostu, ob katerega je pred dobrim tednom trčila skoraj 300-metrska tovorna ladja, ki je še vedno ujeta med skrivljenim jeklom in betonom.

Slike razbitin na dnu reke, ki so jih posneli s podvodnim sonarjem icon-picture-layer-2 1 / 4

Na delu so predvsem potapljači, ki prečesavajo reko, v katero se je zrušil most. "Potapljači delajo v temi. Če bi imeli luči, bi bilo videti tako, kot bi skozi snežni metež vozili s prižganimi dolgimi lučmi," je razmere za CBS opisal polkovnik iz inženirskega roda vojske Estee Pinchasin. Ameriška obalna straža je objavila tudi posnetek z ene izmed bark, na katerem nadzornik usmerja potapljača, ki se nahaja pod vodo med ruševinami. "Prizori iz reke, kamor se je na globino 50 metrov sesedel most, so osupljivi," je povedal tudi guverner Marylanda Wes Moore.

Načrt reševanja predvideva, da bodo iz reke najprej dvignili zabojnike, vendar je reševanje zaradi zahtevnih vremenskih razmer oteženo. Čeprav jim posnetki iz vode pomagajo pri lociranju ruševin, je še toliko pomembnejše, da ugotovijo, kako so stebri in drugi materiali med seboj pod vodo povezani. Na kraj so prepeljali tudi žerjav, ki lahko dvigne tisoč ton. Doslej so sicer odstranili 200-tonski kos mostu, poroča New York Times.

Nesreča predstavlja tudi veliko tveganje za onesnaževanje. Na ladji je bilo namreč več kot 4000 zabojnikov, od tega so v 56 zabojih prevažali nevarne snovi, med drugim jedke in vnetljive snovi in druge materiale, kot so litij-ionske baterije. Koliko zabojev z nevarnimi snovmi je padlo v vodo, še vedno ne vedo, so pa analize vzorcev vode pokazale, da reka za zdaj ni onesnažena. V torek so sicer odprli manjši pas, po katerem bodo lahko plule manjše komercialne ladje, pristojni si želijo, da bi čim prej prečesali reko, 'osvobodili' ladjo in pospravili ruševine ter ponovno odprli pristanišče.

