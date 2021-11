Zahvalni dan v ZDA letos zopet v znamenju potovanj, parad in obloženih miz

Po lanskem precej otožnem in za mnoge samotnem zahvalnem dnevu se Američani znova vračajo k skupnemu praznovanju z družino in prijatelji, k potovanjem, paradam in obloženim mizam. Skoraj 50 milijonov ljudi se je te dni odpravilo na pot, da se bodo v družinskem krogu lahko mastili s tradicionalnim puranom, mnogi se veselijo tudi vrnitve pisanih parad ali pa izkoriščajo popuste pred jutrišnjim črnim petkom. Cepiva so omogočila, da je eden najbolj priljubljenih praznikov za večino Američanov spet vesel in družaben.