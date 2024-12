Zaigral svojo smrt, zapustil ženo ter otroke in pobegnil v Evropo

45-letni oče treh otrok je avgusta letos izginil med ribolovom na Zelenem jezeru v ameriški zvezni državi Wisconsin. Po tem, ko je družina prijavila njegovo izginotje, je policija preiskala jezero in tam našla kajak in mobilni telefon. Predvidevali so, da se je utopil, zato so več kot mesec dni iskali njegovo truplo. Šerifov urad je iskalna akcija stala najmanj 35.000 dolarjev (33.000 evrov).

Preiskava je nato pokazala, da je Ryan Borgwardt pred izginotjem prenakazal denar na tuj bančni račun in komuniciral z žensko iz Uzbekistana. Januarja letos je pri zavarovalnici sklenil življenjsko zavarovanje in kupil letalske karte. "Na podlagi teh ugotovitev smo bili prepričani, da Ryan ni v našem jezeru," je na novinarski konferenci pojasnil lokalni šerif Mark Podoll.

Podoll je razkril, da je Borgwardt na dan izginotja na jezeru pustil svoj kajak in telefon, nato pa z majhnim otroškim čolnom odveslal do obale, kjer ga je čakalo električno kolo. Nato je vso noč kolesaril do mesta Madison, kjer se je vkrcal na avtobus za Detroit in s tamkajšnjega letališča poletel v Kanado. Nato je odpotoval v Evropo.