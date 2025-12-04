Svetli način
Tujina

Zaigrali trčenje v drevo in prejeli zajetno odškodnino, zdaj jima grozi zapor

Bjelovar, 04. 12. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 44 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
11

Sodišče v hrvaškem Bjelovarju obravnava primer ogoljufanja zavarovalnice. Dve 31-letnici sta, da bi pridobili zajetno odškodnino, zaigrali prometno nesrečo, na ta način pa sta od zavarovalnice uspešno izterjali 26.000 evrov. Zdaj jima grozi zaporna kazen.

Kot poroča net.hr, je ena od žensk prevzela avtomobil druge, ki je bil že poškodovan, in v kraju Velika Pisanica 'zaigrala' prometno nesrečo, in sicer tako, da je bilo videti, kot da je trčila v drevo.

Poklicala je policijo in podala lažno izjavo, da je izgubila nadzor nad vozilom. Policisti so na kraju naredili zapisnik, ne da bi podvomili v njeno zgodbo.

Lastnica avtomobila je nato odšla na zavarovalnico in prijavila škodo na avtomobilu, ki naj bi nastala v prometni nesreči. Zavarovalnica ji je izplačala 26.000 evrov odškodnine, a so škodni primer kasneje ponovno proučili in zaznali nepravilnosti.

Dodatna preverjanja so potrdila, da gre za goljufijo, zato so obe ženski kazensko ovadili. Sodišče v Bjelovarju je potrdilo obtožnico, s čimer se je proti osumljenkama tudi formalno začel sodni postopek. Obtožnica ju bremeni goljufije in pomoči pri goljufiji.

Po hrvaški zakonodaji je za kaznivo dejanje goljufije predvidena zaporna kazen do treh let.

Trčenje v drevo (slika je simbolična).
Trčenje v drevo (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Hrvaški zavod za zavarovanja sicer opozarja, da tovrstni primeri niso redki. Zahtevki za odškodnino so pogosto izmišljeni ali pa pretirani, obstajajo pa tudi hujše oblike goljufij, kot sta namerna povzročitev prometne nesreče in prodaja lažnih zavarovalnih polic.

Kot je za net.hr povedal hrvaški odvetnik Martin Sherri, so motivi lahko različni. V določenih primerih gre za profesionalne goljufe, v nekaterih pa vozniki želijo prikriti lastno krivdo.

V eni od večjih zavarovalnic na Hrvaškem so za hrvaški portal pojasnili, da se proti goljufijam borijo s specializiranimi ekipami, najpogosteje pa jih razkrijejo s prometno forenziko. S tem ocenijo, ali se škoda ujema z opisom nesreče.

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
04. 12. 2025 10.12
+1
A to je novica? To se pri nas dogaja vsak dan.
ODGOVORI
1 0
Prelepa Soča
04. 12. 2025 10.10
+1
Ja, in? Zakaj raje ne pišete o takih primerih v Sloveniji... tišina, kot, da jih ni!?
ODGOVORI
1 0
krpati
04. 12. 2025 10.08
+1
Oh in sploh.....ko pa zavarovalnice nasankajo zavarovance z drobnim tiskom pa je vse ok......
ODGOVORI
2 1
anko46
04. 12. 2025 10.00
+2
ma koga brigajo HR novice? Kaj res ni kaj boljšega za pisat iz SLO? Žalostno :(
ODGOVORI
2 0
Jožajoža
04. 12. 2025 09.58
-1
Policaja moraš imeti,da lahko naredi "uraden" zapisnik.poznam jih nekaj,ki se s tem ukvarjajo.je zelo donosno
ODGOVORI
0 1
Prelepa Soča
04. 12. 2025 10.12
+1
2xJoža, ti nikogar ne poznaš, tako, kot tebe noče nihče poznati. Si pač, očitno, plačan trol, kajti neumnosti, ki jih non stop trolaš, normalen pač ne počne.
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
04. 12. 2025 09.56
+7
Zakaj spet na naslovnici balkanska kronika ?
ODGOVORI
7 0
tv1206802
04. 12. 2025 09.39
+17
Na kameri posneto kako mi na parkingu nekdo butne avto pa niso priznali odškodnine in sem moral plačati odbitno franšizo. Grawe Zavarovalnica konkretno.
ODGOVORI
17 0
Sionist
04. 12. 2025 09.43
-11
Ker si bil zmenjen z tistim ki ti je butnil v avto. Zavarovalnice niso bedaki.
ODGOVORI
2 13
Bigbadjohn
04. 12. 2025 09.57
Če si ti snemal, so posumili... :)
ODGOVORI
0 0
Rock8
04. 12. 2025 10.10
Naj dokažejo
ODGOVORI
0 0
