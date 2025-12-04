Zaigrali trčenje v drevo in prejeli zajetno odškodnino, zdaj jima grozi zapor

Kot poroča net.hr, je ena od žensk prevzela avtomobil druge, ki je bil že poškodovan, in v kraju Velika Pisanica 'zaigrala' prometno nesrečo, in sicer tako, da je bilo videti, kot da je trčila v drevo.
Poklicala je policijo in podala lažno izjavo, da je izgubila nadzor nad vozilom. Policisti so na kraju naredili zapisnik, ne da bi podvomili v njeno zgodbo.
Lastnica avtomobila je nato odšla na zavarovalnico in prijavila škodo na avtomobilu, ki naj bi nastala v prometni nesreči. Zavarovalnica ji je izplačala 26.000 evrov odškodnine, a so škodni primer kasneje ponovno proučili in zaznali nepravilnosti.
Dodatna preverjanja so potrdila, da gre za goljufijo, zato so obe ženski kazensko ovadili. Sodišče v Bjelovarju je potrdilo obtožnico, s čimer se je proti osumljenkama tudi formalno začel sodni postopek. Obtožnica ju bremeni goljufije in pomoči pri goljufiji.
Po hrvaški zakonodaji je za kaznivo dejanje goljufije predvidena zaporna kazen do treh let.
Hrvaški zavod za zavarovanja sicer opozarja, da tovrstni primeri niso redki. Zahtevki za odškodnino so pogosto izmišljeni ali pa pretirani, obstajajo pa tudi hujše oblike goljufij, kot sta namerna povzročitev prometne nesreče in prodaja lažnih zavarovalnih polic.
Kot je za net.hr povedal hrvaški odvetnik Martin Sherri, so motivi lahko različni. V določenih primerih gre za profesionalne goljufe, v nekaterih pa vozniki želijo prikriti lastno krivdo.
V eni od večjih zavarovalnic na Hrvaškem so za hrvaški portal pojasnili, da se proti goljufijam borijo s specializiranimi ekipami, najpogosteje pa jih razkrijejo s prometno forenziko. S tem ocenijo, ali se škoda ujema z opisom nesreče.
