Zaigrali trčenje v drevo in prejeli zajetno odškodnino, zdaj jima grozi zapor

Kot poroča net.hr, je ena od žensk prevzela avtomobil druge, ki je bil že poškodovan, in v kraju Velika Pisanica 'zaigrala' prometno nesrečo, in sicer tako, da je bilo videti, kot da je trčila v drevo.

Poklicala je policijo in podala lažno izjavo, da je izgubila nadzor nad vozilom. Policisti so na kraju naredili zapisnik, ne da bi podvomili v njeno zgodbo.

Lastnica avtomobila je nato odšla na zavarovalnico in prijavila škodo na avtomobilu, ki naj bi nastala v prometni nesreči. Zavarovalnica ji je izplačala 26.000 evrov odškodnine, a so škodni primer kasneje ponovno proučili in zaznali nepravilnosti.

Dodatna preverjanja so potrdila, da gre za goljufijo, zato so obe ženski kazensko ovadili. Sodišče v Bjelovarju je potrdilo obtožnico, s čimer se je proti osumljenkama tudi formalno začel sodni postopek. Obtožnica ju bremeni goljufije in pomoči pri goljufiji.

Po hrvaški zakonodaji je za kaznivo dejanje goljufije predvidena zaporna kazen do treh let.