Zajec pod ruševinami brez vode in hrane preživel 14 dni

Lahko si predstavljate srečo, ki jo je občutil lastnik, ko je po štirinajstih dneh k sebi vzel svojega hišnega ljubljenčka. Dva tedna je lastnik, ki je ostala brez doma, mislil, da je pod ruševinami umrl tudi njegov Vili. Zajca je v dar od moža, takrat še fanta, dobila njegova hčerka. A niz slabih novic se je prekinil, ko je bil zajec najden pod ruševinami. Ves prestrašen in tresoč je komaj čakal, da pride do vode. Presrečni, da je živ, so lastniki zajcu takoj ponudili tudi korenje. Novice, da se je zgodila sreča v nesreči, so se razveselili tudi sosedi.