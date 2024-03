Zakaj bi Islamska država izvedla napad v Moskvi?

Islamska država je sinoči na družbenem omrežju Telegram oznanila, da so izvedli napad na koncertno dvorano v Moskvi. Kot so zapisali, so napadli "večje zborovanje kristjanov" v Krasnogorsku. Danes je tiskovna agencija IS Amaq objavila fotografijo, ki naj bi prikazovala štiri napadalce. Medtem ko so trije streljali, je eden zanetil ogenj. Dodali so, da so napad izvedli v luči vojne, ki divja med Islamsko državo in državami, ki se "borijo proti islamu".

Britanski The Guardian poroča, da bi lahko po mnenju poznavalcev za napadom stala frakcija Islamske države IS-K (Islamska država Horasan). Teroristična organizacija izvira iz Afganistana, ustanovljena pa je bila na vrhuncu širitve IS leta 2015, ko je skrajna skupina, ki ima sicer sedež v Iraku in Siriji, skušala zgraditi mrežo podružnic na Bližnjem vzhodu, Aziji in delih Afrike. Njihova prizadevanja so prinesla mešane rezultate, a so na stotine razočaranih talibanov in nekatere člane frakcije v Pakistanu pritegnili ekstremizem in sredstva Islamske države. Ti so tvorili jedro IS-K.

IS-K je bila sicer do nedavnega osredotočena predvsem na lokalno območje. Izvedla je več napadov na civiliste in vojaške cilje v Afganistanu. Leta 2020 so denimo napadli porodnišnico v Kabulu in univerzo, poroča Guardian. Skrajna skupina je bila odgovorna tudi za napad na mednarodno letališče v Kabulu leta 2021, v katerem je bilo med kaotičnim umikom ameriških sil iz države ubitih 13 ameriških vojakov in več kot 150 civilistov.