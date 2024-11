Zakaj britanski satelit namesto nad Indijskim oceanom lebdi nad Ameriko?

Za BBC je spregovoril dr. Stuart Eves , svetovalec za vesolje, ki je pojasnil, da je ne glede na to, da satelit ne deluje več, pomembno, kaj se z njim dogaja in kje je. "To je še vedno pomembno, ker satelit na novi lokaciji niha naprej in nazaj in se s tem lahko približa tudi drugim satelitom. Ker ne deluje več, obstaja verjetnost, da bo kam trčil, mi pa smo zanj še vedno odgovorni," je povedal.

Najstarejši britanski satelit Skynet-1A je bil izstreljen leta 1969 in bil postavljen nad vzhodno obalo Afrike, kjer je zagotavljal informacije Veliki Britaniji. Zdaj pa se je satelit znašel kar 36.000 kilometrov proč od tam, kjer bi moral biti. Po prenehanju delovanja bi bilo namreč logično, da bi ga gravitacija potegnila vzhodneje nad Indijski ocean. Nihče ne ve, kdo in zakaj bi lahko satelit premaknil, je pa zaradi orbitne mehanike skoraj nemogoče, da bi ga na novo lokacijo odneslo.

Prvi satelit je korenito spremenil britanske telekomunikacijske zmogljivosti, omogočal jim je namreč varno komunikacijo s svojimi silami vse do Singapurja. S tehnološkega vidika pa je bil bolj ameriški kot britanski, saj je Skynet-1A v ZDA izdelalo podjetje Philco Ford, v vesolje pa ga je izstrelila raketa ameriških zračnih sil Delta. Za BBC je govoril tudi Graham Davison, ki je v 70. letih upravljal s satelitom Skynet-1A iz britanskega operativnega centra v RAF Oakhangerju v Hampshiru. "Američani so sprva nadzorovali satelit v orbiti, testirali so vso našo programsko opremo, nato pa so nam predali nadzor," je povedal zdaj 80-letni inženir in dodal, da je obstajal dvojni nadzor, a se ne spominja, da bi bil satelit predan nazaj Američanom.

Uradni, a nepopolni dnevniki o stanju Skyneta kažejo, da je bilo končno vodenje leta 1977 prepuščeno Američanom, ki so satelit tudi ugasnili in ga pustili na lokaciji, namesto da bi ga prestavili na 'pokopališče', ki se nahaja višje in kjer ni nevarnosti, da bi se stara vesoljska oprema zaletela v aktivne satelite. Odlaganje satelitov na tako imenovanem pokopališču je danes stalna praksa, medtem ko v prejšnjem stoletju še niso razmišljali o trajnosti vesolja, zato območje postaja vse bolj obremenjeno.

Britansko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da Skynet-1A stalno spremlja britanski nacionalni center za vesoljske operacije. Drugi satelitski operaterji pa bi bili v primeru načrtovanega tesnega stika obveščeni, da se lahko trku ob pravem času izognejo. Kot še poroča BBC, pa bo britanska vlada morala razmisliti tudi o premestitvi satelita na varnejšo lokacijo.

Britanska vesoljska agencija že financira prizadevanja za razvoj opreme, ki bi zajemala smeti v vesolju. Američani in Kitajci pa so že dokazali, da lahko staro strojno opremo ujamejo tudi v visoki orbiti, kjer je Skynet sedaj.