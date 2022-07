Ženske imajo dva X kromosoma, moški pa X in Y kromosom. "Moški, zlasti po 60. letu, umirajo hitreje kot ženske. Kot da se biološko hitreje starajo. Ta nova raziskava je dala iztočnice, zakaj imajo moški krajšo življenjsko dobo kot ženske," je pojasnil Walsh. Številni moški začnejo s staranjem izgubljati kromosom Y v delčku celic – še posebej to velja za kadilce, piše Sky News. Po navedbah omenjenega portala so znanstveniki že pred tem ugotovili, da imajo moški, ki trpijo zaradi izgube kromosoma Y, večjo verjetnost, da bodo umrli v mlajših letih in zboleli za boleznimi, povezanimi s starostjo, kot je denimo Alzheimerjeva bolezen. Nova raziskava Kennetha Walsha pa naj bi bila prvi trdni dokaz, da ima izguba kromosomov neposredno škodljive učinke na zdravje moških.

'Moški, zlasti po 60. letu, umirajo hitreje kot ženske' Kromosom je sicer nitasta struktura v celičnem jedru. Je nosilec genov in je sestavljen iz DNK, histonov in nehistonskih beljakovin.

Raziskovalci so ugotovili, da je izguba kromosoma Y povezana s srčno-žilnimi boleznimi in srčnim popuščanjem.

Raziskava na miših potrdila povezavo med izgubo kromosoma in brazgotinami na srcu



Walsh in njegova raziskovalna ekipa so uporabili tehnologijo za urejanje genov in ustvarili posebne miši, da bi bolje razumeli učinke izgube kromosoma Y v krvi. Ugotovili so, da je izguba pospešila bolezni, povezane s staranjem. Miši so postale bolj nagnjene k nastajanju brazgotin na srcu, kar je povzročilo zgodnejšo smrt.



Raziskovalci so preučili tudi učinke izgube kromosoma Y pri človeških moških in analizirali podatke, zbrane v študiji UK Biobank. Ugotovili so, da je izguba kromosoma Y povezana s srčno-žilnimi boleznimi in srčnim popuščanjem. Več kot se je kromosomov izgubilo, bolj se je povečalo tudi tveganje za smrti, so ugotovili po navedbah Sky News.



Znanstveniki so napovedali, da njihove ugotovitve kažejo, da bi z osredotočenjem na učinke izgube kromosoma Y lahko pomagali moškim živeti dlje in bolj zdravo. "Že obstoječe zdravilo bi lahko pomagalo preprečiti škodljive učinke izgube kromosomov," je po besedah Sky News dejal raziskovalec Walsh.

Podrobnejše ugotovitve so objavljene v znanstveni reviji Science, ki sodi pod okrilje Ameriškega združenje za napredek naravoslovnih znanosti.