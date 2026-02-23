Naslovnica
Tujina

Zakaj Iran še ni kapituliral? 'Zato, ker smo Iranci'

Teheran, 23. 02. 2026 09.34 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
N.V.
Abas Aragči

Ameriški predsednik je radoveden, zakaj Iran še ni kapituliral in omejil svoj jedrski program, je povedal posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff. In zakaj niso kapitulirali? "Zato, ker smo Iranci," pravi zunanji minister Abas Aragči.

"Ne želim reči, da je živčen, ker razume, da obstaja veliko alternativ, a radoveden je, zakaj niso kapitulirali," je Witkoff dejal za Fox News. "Zakaj, pod vsem tem pritiskom, ob tolikšni pomorski moči tam, niso prišli k nam in rekli: Ne želimo več orožja, pripravljeni smo nekaj narediti. In spet jih je težko pripeljati do te točke."

V Iranu z odgovorom niso dolgovezili, precej kratko in jasno jim je sporočil Aragči, da kapitulirali niso in ne bodo, preprosto zato, ker so Iranci. ZDA so sicer v zadnjih tednih povečale svojo prisotnost na Bližnjem vzhodu, s čimer na Iran izvajajo vse večji pritisk, medtem ko Trump razmišlja o morebitnem napadu na državo. Tudi letalonosilka USS Gerald R. Ford je usmerjena proti regiji, da se pridruži drugi letalonosilki, poleg tega pa so tja napotili še več deset bojnih letal.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford
Letalonosilka USS Gerald R. Ford
FOTO: AP

Iranski predsednik Masoud Pezeškijan je v objavi na X zapisal, da Teheran ostaja zavezan regionalni stabilnosti, medtem pa "natančno spremljajo ameriška dejanja in so izvedli vse potrebne priprave za vsak morebiten scenarij".

Medtem iranski državni mediji poročajo o demonstracijah v podporo vladi in proti ZDA, potem ko so se v soboto odvijali protesti proti režimu. V nedeljo so bila socialna omrežja polna videoposnetkov, ki prikazujejo spopade med pro- in protirežimskimi skupinami na Univerzi Amirkabir, kjer so študentje pozivali k vrnitvi monarhije.

Hossein Goldansaz, profesor na Teheranski univerzi, je uradni novičarski agenciji Mehr povedal, da je univerza pod vplivom obdobja žalovanja za tistimi, ki so bili ubiti med nemiri januarja. "Ena izmed glavnih točk študentov je, da žalujejo za ljudmi, ki so izgubili življenje, za tistimi, ki so bili njihovi, naši prijatelji."

"Dovolili bomo demonstracije, vendar morajo spoštovati pravila," je dodal. "Previdni morajo biti, da ne pride do nasilja, in študentom sem povedal, da jih v tem primeru ne bom nikakor podpiral."

Študentje so po poročanju Reutersa v soboto, ob začetku novega semestra, protestirali na več iranskih univerzah, pri čemer je prišlo do spopadov s provladnimi skupinami. Ob istem času so potekale slovesnosti, ki se tradicionalno prirejajo po 40 dneh žalovanja za tistimi, ki so jih med protivladnimi demonstracijami prejšnji mesec ubile varnostne sile.

Protestniki so vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja obsodili kot "morilskega voditelja" in pozvali Rezo Pahlavija, izgnanega sina zrušenega iranskega šaha, naj se vrne in postane nov monarh.

Preberi še Iran v dilemi: jedrski spor z ZDA in notranji protesti
iran zda steve witkoff abas aragči protest

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gašper 94
23. 02. 2026 11.16
Zato ker so po zadnjih ocenah pospravili 10-20000 lastnih ljudi mi so protestirali proti vladi en mesec nazaj. Pa nic ne porocate o tem
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
23. 02. 2026 11.17
Gospodar ne pusti, ni v skladu z agendo!
Odgovori
+1
1 0
2mt8
23. 02. 2026 10.51
Zakaj od leta 1991 nikoli niste sestopili z oblasti? Ker smo komunisti.
Odgovori
+3
5 2
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 11.08
mal na tvojga Jukarja vleče
Odgovori
-3
0 3
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 11.08
91 ? hmm
Odgovori
-2
0 2
veneti
23. 02. 2026 10.49
Zakaj Iran še ni kapituliral? 'Zato, ker smo Iranci' a ste sedaj že odkrito Islamisti? A ko se Kao Arabci ki okupirajo tujo ozemlje v Gazi kao borijo jeza na naslovnice tukaj pa podpirate islamistični režim, ki pobija svoje ljudstvo.
Odgovori
+0
3 3
Melonija
23. 02. 2026 11.03
še nisi tabletk danes vzel?
Odgovori
-4
0 4
veneti
23. 02. 2026 11.53
Melonija pojdi raje kak članek brati o bogih Palestincih. Po tvojem si protestniki zaslužijo da jih pobijajo ane. Sprani islamisti ste vsi ki jih podpirate.
Odgovori
0 0
branko69
23. 02. 2026 10.38
Temeljno vprašanje, na katerega še vedno ni odgovora je, zakaj nekatere države lahko imajo jedersko orožje, druge ga pa ne smejo imeti?!
Odgovori
+5
6 1
veneti
23. 02. 2026 10.54
ker ena in samo ena vera ukazuje da se pobija ljudi ki niso njihove vere. In tako zlo ne sme imeti takega orožje. saj so že po veri sodeč nori.
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
23. 02. 2026 10.54
Sedaj je jedsrko orožje zamenjalo tisto farso in svetovno laž, ki jo poznamo še iz Iraka o orožju za množična uničevanja.
Odgovori
+2
3 1
Melonija
23. 02. 2026 11.03
a si ti strokovnjak za islam?
Odgovori
-3
0 3
Stauffenberg
23. 02. 2026 10.29
Bo potrebnih še kar nekaj ton $ in britanskih funtov, da se te protestnike nagradi za delo, ki ga opravljajo za njih. Glede na to, da tam živi kar lepo število Kurdov in Judov ima Mosad lažje delo, kot bi ga sicer imel. Mislim pa, da ne bo šlo tako lahko, kot smo to videli v Venezueli.
Odgovori
+10
10 0
