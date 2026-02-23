Zakaj Iran še ni kapituliral? 'Zato, ker smo Iranci'

"Ne želim reči, da je živčen, ker razume, da obstaja veliko alternativ, a radoveden je, zakaj niso kapitulirali," je Witkoff dejal za Fox News. "Zakaj, pod vsem tem pritiskom, ob tolikšni pomorski moči tam, niso prišli k nam in rekli: Ne želimo več orožja, pripravljeni smo nekaj narediti. In spet jih je težko pripeljati do te točke." V Iranu z odgovorom niso dolgovezili, precej kratko in jasno jim je sporočil Aragči, da kapitulirali niso in ne bodo, preprosto zato, ker so Iranci. ZDA so sicer v zadnjih tednih povečale svojo prisotnost na Bližnjem vzhodu, s čimer na Iran izvajajo vse večji pritisk, medtem ko Trump razmišlja o morebitnem napadu na državo. Tudi letalonosilka USS Gerald R. Ford je usmerjena proti regiji, da se pridruži drugi letalonosilki, poleg tega pa so tja napotili še več deset bojnih letal.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford FOTO: AP

Iranski predsednik Masoud Pezeškijan je v objavi na X zapisal, da Teheran ostaja zavezan regionalni stabilnosti, medtem pa "natančno spremljajo ameriška dejanja in so izvedli vse potrebne priprave za vsak morebiten scenarij". Medtem iranski državni mediji poročajo o demonstracijah v podporo vladi in proti ZDA, potem ko so se v soboto odvijali protesti proti režimu. V nedeljo so bila socialna omrežja polna videoposnetkov, ki prikazujejo spopade med pro- in protirežimskimi skupinami na Univerzi Amirkabir, kjer so študentje pozivali k vrnitvi monarhije.

Hossein Goldansaz, profesor na Teheranski univerzi, je uradni novičarski agenciji Mehr povedal, da je univerza pod vplivom obdobja žalovanja za tistimi, ki so bili ubiti med nemiri januarja. "Ena izmed glavnih točk študentov je, da žalujejo za ljudmi, ki so izgubili življenje, za tistimi, ki so bili njihovi, naši prijatelji." "Dovolili bomo demonstracije, vendar morajo spoštovati pravila," je dodal. "Previdni morajo biti, da ne pride do nasilja, in študentom sem povedal, da jih v tem primeru ne bom nikakor podpiral." Študentje so po poročanju Reutersa v soboto, ob začetku novega semestra, protestirali na več iranskih univerzah, pri čemer je prišlo do spopadov s provladnimi skupinami. Ob istem času so potekale slovesnosti, ki se tradicionalno prirejajo po 40 dneh žalovanja za tistimi, ki so jih med protivladnimi demonstracijami prejšnji mesec ubile varnostne sile.