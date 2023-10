Zakaj izraelska sofisticirana obramba ni preprečila napadov Hamasa?

Sovražniki so prišli po nebu, morju in kopnem. Niso izbirali – streljali so na civiliste, jemali talce, prisilili družine, da so se v strahu za življenja zabarikadirale v svoje domove. Dan, ki se je začel s tuljenjem siren, ki opozarjajo na zračni napad, se je do kosila sprevrgel v enega najbolj grozljivih napadov v 75 letih obstoja Izraela. Borci Hamasa, islamistične militantne skupine, ki nadzoruje obubožano in gosto naseljeno območje Gaze, so samo do noči ubili in ranili na stotine ljudi.

Čeprav Izraelu teroristični napadi niso tuji, je bil sobotni napad brez primere, saj se je zgodil povsem brez opozorila. Izraelsko vojsko je ujel povsem nepripravljeno, kljub temu, da se država ponaša z eno najbolj impresivnih obrambnih sil na svetu in obveščevalno agencijo brez primere.