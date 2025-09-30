Svetli način
Tujina

Zakaj je 91-letnica iz dneva v dan ujeta v lastni hiši?

Berlin, 30. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 34 minutami

Ana Vidic Kostevc
Si lahko predstavljate, da bi bili iz dneva v dan ujeti v lastni hiši? Ne zaradi bolezni, ampak zaradi soseda, ki vam ovira edino pot iz hiše. Prav to se dogaja 91-letni upokojenki v Nemčiji, ki že skoraj tri mesece ne more normalno zapustiti svojega doma. In kaj je razlog za postavljeno oviro? Del poti sicer pripada sosedu, a ta molči. Za rešitev težave se zdaj zavzema celo znani nepremičninski agent, pa je rešitev sploh zares možna?

Vprašanje, ki si ga 91-letna upokojenka Irmintraut Fuchs ponavlja že tedne: "To je katastrofa. Ne vem, zakaj. Zakaj? Ni razloga."

Edina cesta pred njeno hišo je namreč blokirana s traktorjem, verigami in ključavnicami.

"Odpeljala sem se po nakupe in ko sem se vrnila, sem stala pred traktorjem," se spominja.

Del ceste pred hišo pripada sosedu, ki lahko tam počne, kar želi. Zakaj se je odločil za zaprtje poti, ni znano, saj s sosedo ne govori.

"Nihče me ne more obiskati. Moji prijatelji, ki seveda uporabljajo to pot, prav tako niso več mladi. So skoraj mojih let," pripoveduje.

Okoli ovire ne morejo z avtomobilom, tudi peš ne. Osupel je tudi njen sin Robin. "Tukaj se pot konča, kot vidite. Tri metre naprej pa jo lahko spet uporabljamo, ker ni več njegova lastnina."

Upokojenka, ujetnica v lastni hiši
Upokojenka, ujetnica v lastni hiši FOTO: POP TV

"Zdaj, ko je tisti del zaprt, je edina alternativa ta pot, ki jo trenutno popravljam," pravi sin. 

A ta, 300 metrov dolga gozdna pot, ni varna.

"Zelo je nevarna. Kadar koli lahko pade. Kot si lahko predstavljate, zlomi stegnenice pri ljudeh, starejših od 90 let, niso redki."

Primer je sodišče obravnavalo že dvakrat, presodili so, da je gozdna pot primerna. In še – če upokojenka stopi na zaprto pot pred hišo, ji grozi do 250.000 evrov globe. 

Znani nepremičninski agent v mestu ji zdaj želi pomagati. In ni edini.

"Vsi se bomo združili, da najdemo rešitev. Mesto se je strinjalo, da bo to podprlo," je povedal Heinz Hinterecker.

A da bi se to zgodilo, bi se morali strinjati vsi sosedje. Tako bi pot pripadala mestu in bi jo lahko uporabljali vsi, tudi 91-letna upokojenka.

nemka hiša upokojenka sosed
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
30. 09. 2025 08.36
-1
Ma ja...naj gre v dom...
ODGOVORI
0 1
PARTIZAN PEPE
30. 09. 2025 08.31
+0
Tipičen švaba, žleht k pes
ODGOVORI
1 1
