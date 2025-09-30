Zakaj je 91-letnica iz dneva v dan ujeta v lastni hiši?

Vprašanje, ki si ga 91-letna upokojenka Irmintraut Fuchs ponavlja že tedne: "To je katastrofa. Ne vem, zakaj. Zakaj? Ni razloga."

Edina cesta pred njeno hišo je namreč blokirana s traktorjem, verigami in ključavnicami.

"Odpeljala sem se po nakupe in ko sem se vrnila, sem stala pred traktorjem," se spominja.

Del ceste pred hišo pripada sosedu, ki lahko tam počne, kar želi. Zakaj se je odločil za zaprtje poti, ni znano, saj s sosedo ne govori.

"Nihče me ne more obiskati. Moji prijatelji, ki seveda uporabljajo to pot, prav tako niso več mladi. So skoraj mojih let," pripoveduje.

Okoli ovire ne morejo z avtomobilom, tudi peš ne. Osupel je tudi njen sin Robin. "Tukaj se pot konča, kot vidite. Tri metre naprej pa jo lahko spet uporabljamo, ker ni več njegova lastnina."