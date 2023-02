Zakaj je bil potres, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, tako smrtonosen?

Potres z magnitudo 7,8, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, bo verjetno eden najbolj smrtonosnih v tem desetletju. Do sedaj je terjal že vsaj 2600 žrtev, še več je ranjenih. Po mnenju strokovnjakov je potres še posebej uničujoč zaradi kombinacije različnih dejavnikov, kot so čas, lokacija, slaba konstrukcija porušenih stavb in dejstvo, da gre za razmeroma mirno prelomnico.

Potres, ki se je zgodil zaradi premika arabske tektonske plošče proti severu, ki je "drsela mimo Turčije", je na svoji poti povzročil ogromno opustošenje v Turčiji in Siriji. Mrtvih je vsaj 2600, skoraj 10.000 ljudi je ranjenih. Število žrtev naj bi še naraščalo. Uničenih je vsaj 3500 objektov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je potres označil za najhujšo katastrofo, odkar je leta 1939 državo prizadel uničujoči potres, v katerem je umrlo skoraj 33.000 ljudi. icon-expand Uničenje v sirski provinci Idlib FOTO: AP Seizmologi vzroke za uničenje pripisujejo visoki magnitudi potresa, drugi pa razlog vidijo v tem, da se je potres zgodil v zgodnjih jutranjih urah. Veliko ljudi je tako umrlo med spanjem, še preden bi se uspeli zateči v zatočišče. Po mnenju Rogerja Mussona, častnega raziskovalnega sodelavca na Britanskem geološkem zavodu, pa je bila neustrezna tudi gradnja poslopij – ta ni bila prilagojena dejstvu, da gre za območje, ki je že tako izpostavljeno visokemu potresnemu tveganju. icon-expand Potres v Turčiji FOTO: Profimeda Turčija se namreč nahaja na enem od potresno najbolj aktivnih območij na svetu. Leta 1999 je tako potres ob t.i. severnoanatolski tektonski prelomnici v regiji Duzce na severu države zahteval več kot 17.000 življenj. A če so bili prebivalci območja navajeni na potresne sunke, pa je prebivalka Kahramanmarasa dejala, da je bila po današnjem potresu pretresena, poroča BBC. "Prvič smo doživeli kaj takega. Mislili smo, da je apokalipsa," je opisala. Današnji potres se je zgodil vzdolž t.i. vzhodnoanatolske prelomnice, kjer potresov z magnitudo 7 ni bilo že več kot dve stoletji. Zaradi tega obstaja možnost, da so prebivalci zanemarili nevarnost območja, je dejal Musson. Ravno zato, ker na tej prelomnici tako dolgo ni bilo močnega potresa, pa se je morda nabralo veliko energije, je dodal in ocenil, da to teorijo potrjuje jakost popotresnih sunkov in drugega današnjega potresa, ki je imel magnitudo 7,5. PREBERI ŠE Zopet streslo v Turčiji in Siriji: Nov potres z magnitudo 7,5 Carmen Solana, vulkanologinja z britanske univerze v Portsmouthu, pa je opozorila, da je na potres odporna infrastruktura na jugu Turčije in zlasti v Siriji pomanjkljiva. V Siriji pa so mnoge strukture oslabljene že zaradi več kot desetletja vojne. PREBERI ŠE Pretresljivi posnetki potresnega uničenja iz zraka Kot odgovor na potres leta 1999 je sicer turška vlada leta 2004 sprejela zakonodajo, ki določa, da morajo vse nove gradnje izpolnjevati sodobne standarde potresne gradnje. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je močno gradnjo postavil za politično prednostno nalogo, ko je leta 2020 potres zahteval 114 življenj.