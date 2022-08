Zakaj je Freya kljub možnim alternativam morala umreti?

Več zoologov in raziskovalcev je prepričanih, da je bila odločitev o evtanaziji Freye pravilna. "Mroži so zelo nepredvidljiva živalska vrsta," je razložil znanstvenik na Grenlandskemu inštitutu za naravne vire Erik Born in dodal, da lahko s svojimi močnimi plavutmi ubijejo celo tjulnje. "Več kot pol tone težka žival z dolgima ostrima zoboma predstavlja veliko nevarnost, sploh, ko se začne zbliževati z ljudmi," je tudi pojasnil. Živalska vrsta je celo znana po napadih na potapljače in manjše čolne.

Direktor v kopenhagenskem živalskem vrtu Mads Frost Bertelsen pa na to odgovarja, da ga napadi na potapljače in čolne ne presenečajo, saj se mroži zadržujejo v zelo oddaljenih območjih in v stik s človekom ne pridejo pogosto. "Čeprav incidentov z napadi ni veliko, pa so živali zelo nevarne," je še povedal. Z odločitvijo se zato strinja. "Vendar pa krivda ne leži na Freyi," poudarja svetovalec za arktične morske sesalce Jeff W. Higdon . "V tem primeru je bilo človeško obnašanje tisto, ki je močno povečalo možnosti za napad in vodilo do njene usmrtitve," je prepričan.

Alternativi: prenos pod anestetikom in ulov z mrežo ali kletko

A norveški direktorat, ki je odredil usmrtitev, je s strokovnjaki razpravljal tudi o alternativah. Žal niso našli bolj ustrezne in varne rešitve, piše BBC. Ena izmed njih je bila anestezija in prenos mrožinje v druge vode, a so jo člani Inštituta za raziskovanje morja odsvetovali. Freya bi tako lahko odplavala drugam in se ob začetku delovanja uspavala utopila, če bi ji proti temu pomagali z drugimi zdravili, bi lahko znova tvegali veliko bolj nehumano smrt. "Že samo imobilizacija in premikanje divjih živali lahko privede do velikega fiziološkega stresa – in v skrajnih primerih povzroči smrt," pravi Higdon. Ob tem bi težavo predstavljala tudi njena teža, lahko bi se pojavilo oteženo dihanje ali motnje pri oskrbi telesa s krvjo.

Za drugo možnost so na Inštitutu navedli ulov z mrežo. A tudi v tem primeru bi se Freya lahko v mrežo zapletla in se utopila. "Lahko bi zgradili kletko z odprtim vrhom, ki bi potop onemogočila, Freyo pa bi lahko brez kakršnekoli škode prenesli drugam," so tudi razmišljali. A tudi ta možnost je ostala le na papirju, saj je bila zelo draga, poleg tega pa bi v procesu premestitve težka Freya lahko poškodovala opremo ali koga izmed prisotnih.