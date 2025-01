Tik pred požari več tisoč poklicnih gasilcev ostalo brez službe

Uničujoči požari, ki so celotne skupnosti spremenili v gore pepela in bodo po nekaterih ocenah očitno povzročili največ škode v zgodovini ZDA doslej, še vedno pustošijo okoli kalifornijskega Mesta angelov. 14 tisoč gasilcem je divjanje zubljev delno sicer uspelo zajeziti, a se ob tem zdaj srečujejo z nepredstavljivimi scenariji: v ceveh in hidrantih zmanjkuje vode, v ekipah zmanjkuje gasilcev. Zakaj je teh premalo in zakaj si pri gašenju ne pomagajo z morsko vodo?