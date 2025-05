Zakaj je Indija napad na Pakistan poimenovala 'operacija Sindoor'?

New Delhi/Islamabad, 07. 05. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 8 urami

Indija je svoj napad na Pakistan poimenovala "operacija Sindoor", kar ima poseben pomen. Sindoor je namreč rdeči prah, ki ga poročene hindujske ženske nanašajo na prečko las in s katero narišejo piko na sredini čela. Poimenovanje operacije je tako referenca na ženske, ki so postale vdove po tem, ko so teroristi ubili njihove soproge v Pahalgamu.