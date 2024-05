Zakaj je iranski predsednik letel s skoraj 50 let starim helikopterjem?

Helikopter bell-212 z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem in zunanjim ministrom je strmoglavil v nedeljo. Letel je v slabih vremenskih razmerah, kot razlog za strmoglavljenje pa so iranske oblasti navedle tehnično napako. Bell-212, na katerem je iz Azerbajdžana letela devetčlanska delegacija, je predelana nebojna različica legendarnega vietnamskega veterana UH-1N "Twin Huey", ki se še vedno uporablja po vsem svetu.

Bell-212 je torej dolgoživ helikopter, vendar bi si iranska delegacije bržkone privoščila letenje s kakšnim drugim plovilom, če ne bi bil država že desetletja pod strogimi sankcijami ZDA in Zahoda. Ameriški časnik Business Insider poudarja, da je bilo vzdrževanje helikopterja vprašljivo ter da so strokovnjaki predvsem poudarili, da je bil skoraj 50 let star zrakoplov izdelan za letenje v vizualnih pogojih letenja, kar pomeni, da se je moral pilot zanašati izključno na svojo sposobnost opazovanja terena s svojega sedeža. Močna megla in pripravljajoča se nevihta pa sta v nedeljo verjetno ovirali pilota in morda prispevali k strmoglavljenju v severozahodnem Iranu, približno 20 kilometrov od meje z Azerbajdžanom.

Helikopter, s katerim je letel predsednik, so v Iranu verjetno kupili pred islamsko revolucijo leta 1979, kasneje so jih namreč zadele sankcije Zahoda. Šah Pahlavi, ki ga je strmoglavila islamska revolucija, je bil sicer velik ljubitelj letenja in tudi sam pilot. Pogosto je nosil maršalsko uniformo poveljnika cesarskih letalskih sil in si prizadeval za velika vlaganja v letalstvo. V njegovem času so letalsko floto opremili tudi z letali F-14 Tomcat in drugimi v tistem času modernimi helikopterji, kot sta Super Cobra in Chinook. Toda embargo, ki je sledil padcu šaha, je močno prizadel floto, ki je bila odvisna od vzdrževanja z ameriškimi rezervnimi deli in tehnologijo. V Teheranu so zato zmanjšali število operativnih letal, aktivna plovila pa servisirali s "kanibaliziranjem" preostalih in obratnim inženiringom.

Obsežno gozdnato območje je znano po strmih gorskih pobočjih, kar je dodatno oteževalo reševanje, ki je nazadnje vključevalo turška brezpilotna letala in opazovalni satelit EU. Iranski uradniki so sporočili, da sta druga dva helikopterja v predsedniškem konvoju s tremi helikopterji varno pristala.

Kasneje je Iran začel kupovati vojaško opremo od Sovjetske zveze in Kitajske, ni pa mogel v celoti ublažiti posledic sankcij. Pomanjkljivosti pri vzdrževanju so se pokazale tudi v krvavi iraško-iranski vojni med leti 1980 in 1988, ko je iransko letalstvo utrpelo znatne izgube v boju proti Sadamu Husseinu, ki so ga takrat podpirale ZDA. Nekatera letala, ki jih je kupil šah, so preživela do danes. Čeprav trenutne zmogljivosti Irana niso znane, sta bila v državi po zadnjih ocenah operativna vsaj dva bella 212, poroča ameriški časnik.

Toda Iran nikakor ni edina država, ki uporablja omenjene helikopterje. ZDA so denimo različico UH-1N Twin Huey uporabljale še v času invazije in okupacije Iraka leta 2003. Poleg ZDA ga še vedno uporabljajo vojske Italije, Španije, Argentine, Savdske Arabije ter Policije Slovenije, Hrvaške, Srbije in Severne Makedonije.