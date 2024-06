Satelitski posnetek: zakaj je jezero v Kaliforniji povsem pozelenelo?

Nasa je objavila satelitski posnetek povsem zelenega jezera v Kaliforniji, ki je bil posnet 15. maja 2024. Barva je posledica cvetenja modrozelenih alg oziroma cianobakterij. Kot pojasnjujejo pri Nasi, so cianobakterije enocelični organizmi, ki se pri pretvarjanju sončne svetlobe v hrano zanašajo na fotosintezo, nekatere pa proizvajajo mikrocistin, močan toksin, ki lahko draži kožo in povzroči poškodbe jeter in ledvic.

Kot poudarjajo pri Nasi, so v zadnjih letih ljudje povečali vnos hranil v jezero in število cvetenj se je močno povečalo. Od več kot 130 vrst alg, ki so bile identificirane v Clear Lakeu, lahko tri vrste modrozelenih alg pod določenimi pogoji povzročijo škodljive učinke na zdravje ljudi. Po besedah uradnikov okrožja Lake Lake se cvetenje teh škodljivih alg običajno pojavi spomladi in pozno poleti.

Hranila, kot je fosfor, vstopajo v jezero skozi njegove pritoke in spodbujajo rast odvečnih alg. Odtoki z bližnjih kmetij, vinogradov, greznic, rudnikov gramoza in zapuščenega odprtega rudnika živega srebra prispevajo k težavam s kakovostjo vode v jezeru, naštevajo pri Nasi.

Tudi če bi šlo za netoksične organizme, bi lahko obilica alg vseeno škodovala vodnemu življenju, bakterije namreč porabljajo kisik, ko razgrajujejo odmrli fitoplankton, kar lahko povzroči mrtve cone, še pojasnjuje Nasa.