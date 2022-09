Zakaj je kraljica tudi ob zadnjem sprejemu na domu nosila torbico?

Ko je nekdanja žena slavnega "Bonda", igralca Rogerja Moora, nekoč vprašala kraljico Elizabeto II., zakaj vedno nosi s seboj torbico tudi, ko goste sprejema doma, v Buckinghamski palači, ji je kraljica na svoj hudomušen način odgovorila: "Veste, ta hiša je zelo velika."

Čeprav je nekaj resnice tudi v tem komentarju, pa so bile njene torbice več kot le priročne za to, da je imela nujne potrebščine vedno pri sebi, in bile so tudi več kot zgolj modni dodatek. V bistvu je v stilu Jamesa Bonda z njimi subtilno pošiljala sporočila svojemu osebju.

Ne glede na to, ali je šlo za dogodek v javnosti ali sprejem gostov v svojih palačah, je kraljici običajno čez levo roko na fotografijah skoraj vedno visela majhna črna torbica. Izjemoma je bila torbica tudi bele, bež ali kakšne druge barve. Vedno pa je šlo za isti model torbic prestižne znamke Launer, ki jih je Elizabeta II. naravnost oboževala. Po nekaterih podatkih naj bi si lastila več kot 200 primerkov.

Mnogi so opazili, da se od svoje majhne črne torbice ni ločila tudi ob zadnjem nastopu v javnosti, ko je v palači Balmoral sprejela novo britansko premierko Liz Truss.