Zakaj je Netanjahu v zadnjem hipu odpovedal pot v Egipt?

Pride? Ne pride? To je bilo še nekaj ur pred srečanjem voditeljev v Egiptu vprašanje, ki je viselo v zraku. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč danes na vrh voditeljev o miru v Gazi, ki ga v obmorskem letovišču Šarm el Šejk gosti skupaj z egiptovskim voditeljem Abdelom Fatahom al Sisijem, povabil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta naj bi sprva povabilo sprejel, saj so iz Kaira napovedali njegovo udeležbo. O tem naj bi Sisija zjutraj po telefonu obvestil Trump.
Iz urada izraelskega premierja so nato tik pred začetkom vrha sporočili, da je Netanjahu Trumpovo povabilo k sodelovanju na vrhu v Egiptu zavrnil "zaradi časovne bližine začetka (judovskega) praznika".
A v medijih so se pojavile špekulacije, da je spremembo Netanjahujevih načrtov povzročilo nasprotovanje nekaterih držav udeleženk vrha. Turška izpostava televizije CNN poroča, da naj bi pri ameriških uradnikih glede prisotnosti Netanjahuja posredoval celo turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in to tik pred pristankom v Egiptu. Uradna Ankara naj bi Washington opozorila, da je Netanjahujeva udeležba na mirovnem vrhu v Šarm el Šejku nesprejemljiva, CNN Türk citira neimenovanega visokega turškega uradnika. Morebitna udeležba izraelskega voditelja naj bi zbudila zaskrbljenost tudi med drugimi voditelji večinsko muslimanskih držav, ki naj bi grozili z bojkotom srečanja, če se to zgodi.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Erdoganovo letalo preletelo pristajalno pisto in krožilo nad Rdečim morjem
Erdogan naj bi za povabilo Netanjahuja izvedel med letom, ameriškemu kolegu pa naj bi zagrozil, da njegovo letalo ne bo pristalo v Šarm el Šejku, če je povabilo še vedno v veljavi. Po podatkih spletnih strani, ki spremljajo letalski promet, naj bi letalo turškega predsednika pred pristankom preletelo vzletno-pristajalno stezo na egiptovskem letališču Šarm el Šejk in nekaj časa krožilo nad Rdečim morjem, preden je čez nekaj časa pristalo na letališču, je poročal portal Middle East Eye. Čas naj bi sovpadal s časom, ko so mediji objavili novico o Netanjahujevi udeležbi.
Uradne potrditve, da naj bi bil Erdoganov protest razlog za Netanjahujevo spremembo načrtov, ni. A kot poroča britanski The Guardian, je Erdogan z letala po telefonu govoril tudi s Al Sisijem, ki naj bi mu izrazil svoje nestrinjanje.
Morebitne fotografije Erdogana med pogajanji z Netanjahujem ali rokovanje z njim bi turškemu voditelju povzročile katastrofo na domačih tleh, prav tako pa bi lahko sprožile tudi polemike o načrtovani vlogi Turčije v mednarodnih silah, ki naj bi v prihodnje skrbele za varnost v Gazi. Turška javnost izrazito nasprotuje izraelskim dejanjem v Gazi, Erdogan pa jih je večkrat označil za genocid.
Sicer pa The Guardian poroča, da naj bi imel Netanjahu zaradi morebitne udeležbe na vrhu težave tudi v domači politiki. Predstavniki skrajne desnice v njegovi koalicijski vladi naj bi namreč grozili z odstopom, v primeru da odpotuje v Egipt. Judovski praznik Simhat Tora, na katerega se je skliceval Netanjahu, se sicer začne ob sončnem zahodu in konča v sredo zvečer.
Vrha v Šarm el Šejku se je udeležilo več kot 30 voditeljev, poleg nekaterih aktualnih voditeljev držav, so bili med povabljenci tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, generalni sekretar Arabske lige Ahmed Aboul Gheit, nekdanji britanski premier Tony Blair ter predsednik Fife Gianni Infantino.