Zakaj je Netanjahu v zadnjem hipu odpovedal pot v Egipt?

Po tem, ko so še v nedeljo mediji poročali, da se ne predstavniki Hamasa ne izraelski premier Netanjahu ne bodo udeležili vrha voditeljev o miru v Gazi, ki ga gosti Egipt, se je ta informacija v ponedeljek večkrat spremenila. Iz Kaira so najprej sporočili, da se bo vrha na povabilo Trumpa udeležil tudi izraelski premier Netanjahu, a ko je novica odjeknila v medijih, naj bi to povzročilo nevoljo pri več državah udeleženkah. Pri ZDA naj bi zaradi tega posredoval celo Erdogan, ki naj bi zagrozil, da bo njegovo letalo obrnilo, če pride tudi Netanjahu. Izraelski premier je nato sporočil, da ga na vrh zaradi judovskega verskega praznika ne bo.

Pride? Ne pride? To je bilo še nekaj ur pred srečanjem voditeljev v Egiptu vprašanje, ki je viselo v zraku. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč danes na vrh voditeljev o miru v Gazi, ki ga v obmorskem letovišču Šarm el Šejk gosti skupaj z egiptovskim voditeljem Abdelom Fatahom al Sisijem, povabil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta naj bi sprva povabilo sprejel, saj so iz Kaira napovedali njegovo udeležbo. O tem naj bi Sisija zjutraj po telefonu obvestil Trump.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu med Trumpovim obiskom v knesetu FOTO: AP icon-expand

Iz urada izraelskega premierja so nato tik pred začetkom vrha sporočili, da je Netanjahu Trumpovo povabilo k sodelovanju na vrhu v Egiptu zavrnil "zaradi časovne bližine začetka (judovskega) praznika". A v medijih so se pojavile špekulacije, da je spremembo Netanjahujevih načrtov povzročilo nasprotovanje nekaterih držav udeleženk vrha. Turška izpostava televizije CNN poroča, da naj bi pri ameriških uradnikih glede prisotnosti Netanjahuja posredoval celo turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in to tik pred pristankom v Egiptu. Uradna Ankara naj bi Washington opozorila, da je Netanjahujeva udeležba na mirovnem vrhu v Šarm el Šejku nesprejemljiva, CNN Türk citira neimenovanega visokega turškega uradnika. Morebitna udeležba izraelskega voditelja naj bi zbudila zaskrbljenost tudi med drugimi voditelji večinsko muslimanskih držav, ki naj bi grozili z bojkotom srečanja, če se to zgodi.

Donald Trump in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan icon-picture-layer-2 1 / 22

Erdoganovo letalo preletelo pristajalno pisto in krožilo nad Rdečim morjem

Erdogan naj bi za povabilo Netanjahuja izvedel med letom, ameriškemu kolegu pa naj bi zagrozil, da njegovo letalo ne bo pristalo v Šarm el Šejku, če je povabilo še vedno v veljavi. Po podatkih spletnih strani, ki spremljajo letalski promet, naj bi letalo turškega predsednika pred pristankom preletelo vzletno-pristajalno stezo na egiptovskem letališču Šarm el Šejk in nekaj časa krožilo nad Rdečim morjem, preden je čez nekaj časa pristalo na letališču, je poročal portal Middle East Eye. Čas naj bi sovpadal s časom, ko so mediji objavili novico o Netanjahujevi udeležbi.

Uradne potrditve, da naj bi bil Erdoganov protest razlog za Netanjahujevo spremembo načrtov, ni. A kot poroča britanski The Guardian, je Erdogan z letala po telefonu govoril tudi s Al Sisijem, ki naj bi mu izrazil svoje nestrinjanje. Morebitne fotografije Erdogana med pogajanji z Netanjahujem ali rokovanje z njim bi turškemu voditelju povzročile katastrofo na domačih tleh, prav tako pa bi lahko sprožile tudi polemike o načrtovani vlogi Turčije v mednarodnih silah, ki naj bi v prihodnje skrbele za varnost v Gazi. Turška javnost izrazito nasprotuje izraelskim dejanjem v Gazi, Erdogan pa jih je večkrat označil za genocid.