Britance te dni zabava prelepa, idilična praznična fotografija družine prestolonaslednika. Na črno-beli fotografiji so princ William, njegova žena Kate in otroci, George, Charlotte in Louis. Po prvem navdušenju pa se sedaj presenečeno sprašujejo, od kdaj je bodoči kralj George pri 10 letih skoraj višji od mame in kje je prst najmlajšega, petletnega Louisa. Na fotografiji ima namreč le štiri prste.