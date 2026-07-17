Zakaj je Zelenski zamenjal Fedorova?

Začelo se je v torek, ko je Zelenski napovedal preoblikovanje vlade in je na njegovo zahtevo odstopila premierka Julija Sviridenko, kar je pomenilo razpad vlade in posledično potrebo po ponovnem imenovanju ministrov. Eden izmed tistih, ki se niso vrnili na položaj, pa je Fedorov. Njegov odhod je presenetil številne Ukrajince, ki mu pripisujejo zasluge za nedavne uspehe Ukrajine na fronti. V času svojega mandata je namreč z mednarodnimi partnerji sklenil več deset dogovorov o dobavi dronov ter uvedel reforme vojaške organizacije in proračuna. Fedorov se je rodil v Vasilivki, mestu na jugu Ukrajine, ki je danes pod rusko okupacijo, odraščal pa je v bližnjem Zaporožju, ki je zdaj vsakodnevna tarča ruskih bombnih in brezpilotnih napadov.

Mihajlo Fedorov FOTO: AP

Ko je Rusija leta 2022 sprožila obsežno invazijo na Ukrajino, je Fedorov javno pozval lastnika podjetja SpaceX Elona Muska, naj nad Ukrajino omogoči delovanje satelitskega internetnega sistema Starlink. Musk je prošnji hitro ugodil. Ukrajinska vojska danes uporablja več deset tisoč terminalov Starlink, poveljniki pa sistem opisujejo kot življenjsko pomemben za komunikacijo na bojišču. Februarja letos je Fedorov v sodelovanju s podjetjem Starlink poskrbel za blokado nepooblaščene uporabe sistema s strani Rusije, poroča Reuters. 35-letni strokovnjak za tehnologijo Fedorov je bil pred tem prvi ukrajinski minister za digitalno preobrazbo. Znan je po tem, da je poenostavil birokratske postopke in uvedel bolj podatkovno podprt pristop k vodenju vojne proti Rusiji. Njegovi podporniki menijo, da si je z reformami obrambnih nabav in prizadevanji za zajezitev korupcije nakopal nasprotnike v delu političnega in vojaškega vrha. Kritiki pa mu očitajo, da ni dovolj hitro uresničil obljub o temeljiti prenovi sistema vojaškega novačenja, piše Al Jazeera. Vršilec dolžnosti obrambnega ministra je zdaj generalmajor Jevhenij Hmara, ki je do zdaj opravljal službo vršilca dolžnosti vodje ukrajinske varnostne službe (SBU). "Hmara je pridobil obsežne in v številnih pogledih edinstvene izkušnje na področju tehnološko podprtih bojnih operacij," je dejal Zelenski.

Nesoglasja s Sirskim?

The Economist poroča, da naj bi bil Fedorov v sporu z več frakcijami znotraj ukrajinskega vojaškega vrha. Po besedah kijevskega političnega analitika Volodimirja Fesenka, ki jih navaja Kyiv Independent, so nekateri njegove pobude ocenili kot preveč napredne. "Domnevno prihaja do trenj v odnosih med Fedorovom in vrhovnim poveljnikom Oleksandrom Sirskim," je dejal Fesenko. "Niso vsi zadovoljni s Fedorovimi predlogi za reformo vojske, zlasti z njegovimi načrti za temeljito preoblikovanje delovanja obrambnega ministrstva."

Oleksandr Sirski FOTO: AP

V veliki meri sta te govorice potrdila kar Fedorov sam in Zelenski. Fedorov je namreč razkril, da je predsedniku predlagal zamenjavo Sirskega in načelnika generalštaba Andrija Hnatova. Zelenski je le nekaj dni pozneje povedal, da je bil spor med generalštabom in obrambnim ministrstvom "sistemski" in da sta Sirski in Fedorov sodelovala le ob njegovem posredovanju, piše BBC. "Ko je predsednik dejal, da ne namerava zamenjati Sirskega, sem rekel, da se bom naučil sodelovati z njim," je Fedorov povedal na svoji novinarski konferenci. "Toda vse pobude, ki smo jih predlagali, so bile blokirane." "Namesto da bi našel način, kako Rusijo premagati z asimetričnim pristopom – kar je naloga vrhovnega poveljnika – je našel način, kako razdeliti našo državo," je o Sirskem dejal Fedorov. Fedorov je sicer poudaril, da mu je Zelenski ponudil delo svetovalca. "Predsednik mi je ponudil položaj svetovalca ali drug način, da bi ostal del ekipe," je sporočil. Dejal je, da je ponudbo zavrnil, in poudaril, da si javne funkcije nikoli ni želel zaradi samega položaja, poročajo ukrajinski mediji. "Zavrnil sem mesto svetovalca. Moj cilj nikoli ni bil postati minister, ostati minister ali preprosto zasedati nek položaj," je poudaril in izrazil hvaležnost predsedniku.

Protesti v Kijevu

Zelenskijeva odločitev je močno razburila javnost in razočarala ukrajinske tuje partnerje. V četrtek se je pred predsedniško palačo v Kijevu zbralo več kot 1000 protestnikov, ki so nosili transparente v podporo Fedorovu. Na enem je pisalo: "Zakaj?" Na drugem pa: "Ali si pri zdravi pameti?" Slišati je bilo tudi glasne vzklike: "Sirski, odidi!"

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Protesti v Kijevu AP

Protesti v Kijevu AP

Protesti v Kijevu AP

Protesti v Kijevu AP





