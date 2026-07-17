Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zakaj je Zelenski zamenjal Fedorova?

Kijev, 17. 07. 2026 15.15 pred 6 minutami 4 min branja 0

Avtor:
N.V.
Mihajlo Fedorov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v okviru obsežne prenove vodstva v Kijevu razrešil Mihajla Fedorova s položaja ukrajinskega ministra za obrambo, potem ko je bil ta na funkciji le šest mesecev. Njegova odstavitev je sprožila proteste v ukrajinski prestolnici, zdaj pa se javnost sprašuje, kaj je bil glavni razlog za odstavitev obrambnega ministra?

Začelo se je v torek, ko je Zelenski napovedal preoblikovanje vlade in je na njegovo zahtevo odstopila premierka Julija Sviridenko, kar je pomenilo razpad vlade in posledično potrebo po ponovnem imenovanju ministrov.

Eden izmed tistih, ki se niso vrnili na položaj, pa je Fedorov. Njegov odhod je presenetil številne Ukrajince, ki mu pripisujejo zasluge za nedavne uspehe Ukrajine na fronti. V času svojega mandata je namreč z mednarodnimi partnerji sklenil več deset dogovorov o dobavi dronov ter uvedel reforme vojaške organizacije in proračuna.

Fedorov se je rodil v Vasilivki, mestu na jugu Ukrajine, ki je danes pod rusko okupacijo, odraščal pa je v bližnjem Zaporožju, ki je zdaj vsakodnevna tarča ruskih bombnih in brezpilotnih napadov.

Mihajlo Fedorov
Mihajlo Fedorov
FOTO: AP

Ko je Rusija leta 2022 sprožila obsežno invazijo na Ukrajino, je Fedorov javno pozval lastnika podjetja SpaceX Elona Muska, naj nad Ukrajino omogoči delovanje satelitskega internetnega sistema Starlink. Musk je prošnji hitro ugodil. Ukrajinska vojska danes uporablja več deset tisoč terminalov Starlink, poveljniki pa sistem opisujejo kot življenjsko pomemben za komunikacijo na bojišču. Februarja letos je Fedorov v sodelovanju s podjetjem Starlink poskrbel za blokado nepooblaščene uporabe sistema s strani Rusije, poroča Reuters.

35-letni strokovnjak za tehnologijo Fedorov je bil pred tem prvi ukrajinski minister za digitalno preobrazbo. Znan je po tem, da je poenostavil birokratske postopke in uvedel bolj podatkovno podprt pristop k vodenju vojne proti Rusiji. Njegovi podporniki menijo, da si je z reformami obrambnih nabav in prizadevanji za zajezitev korupcije nakopal nasprotnike v delu političnega in vojaškega vrha. Kritiki pa mu očitajo, da ni dovolj hitro uresničil obljub o temeljiti prenovi sistema vojaškega novačenja, piše Al Jazeera.

Vršilec dolžnosti obrambnega ministra je zdaj generalmajor Jevhenij Hmara, ki je do zdaj opravljal službo vršilca dolžnosti vodje ukrajinske varnostne službe (SBU). "Hmara je pridobil obsežne in v številnih pogledih edinstvene izkušnje na področju tehnološko podprtih bojnih operacij," je dejal Zelenski.

Preberi še Zelenski napovedal preoblikovanje vlade, odstopila premierka

Nesoglasja s Sirskim?

The Economist poroča, da naj bi bil Fedorov v sporu z več frakcijami znotraj ukrajinskega vojaškega vrha. Po besedah kijevskega političnega analitika Volodimirja Fesenka, ki jih navaja Kyiv Independent, so nekateri njegove pobude ocenili kot preveč napredne.

"Domnevno prihaja do trenj v odnosih med Fedorovom in vrhovnim poveljnikom Oleksandrom Sirskim," je dejal Fesenko. "Niso vsi zadovoljni s Fedorovimi predlogi za reformo vojske, zlasti z njegovimi načrti za temeljito preoblikovanje delovanja obrambnega ministrstva."

Oleksandr Sirski
Oleksandr Sirski
FOTO: AP

V veliki meri sta te govorice potrdila kar Fedorov sam in Zelenski. Fedorov je namreč razkril, da je predsedniku predlagal zamenjavo Sirskega in načelnika generalštaba Andrija Hnatova. Zelenski je le nekaj dni pozneje povedal, da je bil spor med generalštabom in obrambnim ministrstvom "sistemski" in da sta Sirski in Fedorov sodelovala le ob njegovem posredovanju, piše BBC.

"Ko je predsednik dejal, da ne namerava zamenjati Sirskega, sem rekel, da se bom naučil sodelovati z njim," je Fedorov povedal na svoji novinarski konferenci. "Toda vse pobude, ki smo jih predlagali, so bile blokirane."

"Namesto da bi našel način, kako Rusijo premagati z asimetričnim pristopom – kar je naloga vrhovnega poveljnika – je našel način, kako razdeliti našo državo," je o Sirskem dejal Fedorov.

Fedorov je sicer poudaril, da mu je Zelenski ponudil delo svetovalca. "Predsednik mi je ponudil položaj svetovalca ali drug način, da bi ostal del ekipe," je sporočil. Dejal je, da je ponudbo zavrnil, in poudaril, da si javne funkcije nikoli ni želel zaradi samega položaja, poročajo ukrajinski mediji.

"Zavrnil sem mesto svetovalca. Moj cilj nikoli ni bil postati minister, ostati minister ali preprosto zasedati nek položaj," je poudaril in izrazil hvaležnost predsedniku.

Protesti v Kijevu

Zelenskijeva odločitev je močno razburila javnost in razočarala ukrajinske tuje partnerje. V četrtek se je pred predsedniško palačo v Kijevu zbralo več kot 1000 protestnikov, ki so nosili transparente v podporo Fedorovu. Na enem je pisalo: "Zakaj?" Na drugem pa: "Ali si pri zdravi pameti?" Slišati je bilo tudi glasne vzklike: "Sirski, odidi!"

To je bilo šele drugič po invaziji Vladimirja Putina leta 2022, da se je večje število ljudi udeležilo protivladnih protestov na ulicah. Leto prej je Zelenskijeva odločitev – ki jo je pozneje preklical – o ukinitvi dveh protikorupcijskih institucij sprožila podoben odziv.

Na proteste v Kijevu, Lvivu, Harkovu, Černigovu in drugih mestih se je odzval tudi Fedorov, ki je dejal, da verjetno Ukrajince skrbi, da bi bile lahko vojaške reforme, uvedene v zadnjih šestih mesecih, ukinjene. "Obrambnega ministra imenuje predsednik. Toda ljudje, ki so danes prišli na ulice, niso prišli zaradi ministra Fedorova. Prišli so zaradi sebe," je poudaril.

mihajlo fedorov vojna v ukrajini obrambno ministrstvo volodimir zelenski

Avto z družino zletel s ceste in obvisel nad prepadom

Bodo izraelske zapore s Palestinci obdajali jarki, polni krokodilov?

24ur.com Se želi Zelenski znebiti priljubljenega generala Zalužnega?
24ur.com Serija odstopov in razrešitev. Kaj se dogaja v Kijevu?
24ur.com Škandali v Kijevu pripeljali do menjave v ukrajinskem političnem vrhu
24ur.com Se na ukrajinskem političnem parketu obeta več zamenjav?
24ur.com Zavrelo zaradi Zelenskega: 'Napaka je hujša od zločina!'
24ur.com 'Pozabljeni' Zelenski: Manj pozornosti v Ukrajino, več v Bližnji vzhod
24ur.com Od predsednikovega svetovalca do izdajalca na 'seznamu za likvidacijo'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Tako simpatično razkrila spol otroka
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
"Nevidne trepalnice" so najbolj priljubljen poletni lepotni trend
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
vizita
Portal
Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
cekin
Portal
Če je to vaša PIN koda, jo nemudoma spremenite
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
moskisvet
Portal
Đuro zaradi novega pravila na meji ogorčen: To je ponižujoče!
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
V večjem delu države izjemno sušne razmere, nekaj olajšanja bodo prinesle padavine prihodnje dni
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
okusno
Portal
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804