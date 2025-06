Zakaj kitajska mornarica vadi ob Japonski?

Kitajska je dejala, da so njene dejavnosti v skladu z mednarodnim pravom, in Japonsko obtožila izvajanja "nevarnih potez".

Kitajska lovska letala so izvedla na stotine pristankov in vzletov z letalonosilk, nekaj pa se jih je približalo japonskim nadzornim letalom, zaradi česar je Tokio Pekingu sporočil svoje "resne pomisleke".

Japonsko obrambno ministrstvo je tudi sporočilo, da so med vajami opazili več kot 500 pristankov in vzletov kitajskih lovskih letal in helikopterjev.

Zemljevid prikazuje tudi Liaoning, ki pluje mimo "druge otoške verige", obrambne črte, opisane v ameriški doktrini zunanje politike, ki povezuje Japonsko z Guamom. S tem je to prva kitajska letalonosilka, ki je to storila, poročajo japonski mediji.

Izključna ekonomska cona je območje zunaj teritorialnih voda države, kjer ima ta država izključne pravice do raziskovanja in izkoriščanja morskih virov, druge države pa imajo svobodo plovbe skozenj.

Na zemljevidu je prikazano, kako se obe letalonosilki približujeta japonskim otokom in občasno plujeta skozi japonsko izključno ekonomsko cono.

7. junija je kitajsko lovsko letalo vzletelo iz proge Shandong in približno 40 minut sledilo japonskemu nadzornemu letalu, so sporočili iz Tokia. Naslednji dan je kitajsko lovsko letalo dvakrat toliko časa letelo blizu japonskega letala in prečkalo pred njim.

Glavni sekretar japonskega kabineta Jošimasa Hajaši je prejšnji teden dejal, da so Pekingu posredovali svojo zaskrbljenost zaradi teh "nenormalnih približevanj", ki bi lahko povzročila nenamerna trčenja.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je dejal, da so njihove "dejavnosti v ustreznih vodah in zračnem prostoru skladne z mednarodnim pravom in mednarodnimi praksami" ter da državi komunicirata prek obstoječih kanalov.