Zakaj MacKenzie Scott ni na seznamu 100 najbogatejših Zemljank?

Ženskam je bilo, skozi zgodovino, težko obogateti brez moškega. Zaradi zakonov niso mogle obogateti na primer s premoženjem staršev, ker ga je podedoval najstarejši moški potomec. Prav tako niso mogle biti lastnice nepremičnin in posesti. Vseeno je bilo v preteklosti kar nekaj pravljično bogatih žensk. Od egipčanske kraljice Kleopatre , katere bogastvo bi bilo, predvsem zaradi zlata, danes vredno 100 milijard dolarjev (približno 85 milijard evrov), do ruske carice Katarine Velike , verjetno najbogatejšega človeka v zgodovini, saj ocenjujejo, da bi bilo njeno bogastvo danes vredno 1500 milijard (1277 milijard evrov).

Današnje najbogatejše ženske MacKenzie Scott ni na novem seznamu sto najbogatejših Zemljank, ker na njem ni žensk, ki so karkoli podedovale ali "oskubile" bivšega moža, ampak ženske, ki so obogatele s talenti in idejami.

Iz ameriške zvezne države Wisconsin, znane po snegu, siru in kravah, sta prva in druga na seznamu stotih "samo-narejenih" superbogatih žensk, ki imajo skupaj pod palcem devetdeset milijard dolarjev (76,6 milijarde evrov). Na vrhu je z osmimi milijardami že tretje leto zapored 73-letna Diane Hendricks, mati sedmih otrok, ki je že dolgo vdova in je obogatela po smrti moža, krovca. Skrivnost njenega uspeha? Spoštovanje podizvajalcev in zaposlenih. Zato že veliko let njeno podjetje, ki s strehami in okni oskrbi največ hiš v Ameriki, dobiva letno nagrado za najboljšega delodajalca v Ameriki.

Na drugem mestu je, s petimi milijardami in pol (4,7), 77-letna genialna računalničarkaJudy Faulkner, lastnica podjetja Epic, ki je lani praznovalo štiridesetletnico. Epic velik del ameriškega zdravstva oskrbuje z računalniškimi programi za shranjevanje podatkov pacientov.

Pandemija novega koronavirusa, ki je Judy pomagala skočiti na drugo s četrtega, je obogatela kar nekaj žensk, med njimi 53-letnoKelly Steckelberg, novinko na lestvici. Zgovorna Kelly je začela bogateti kot direktorica zmenkarske aplikacije Zoosk. Na začetku leta je imela Kelly 63 milijonov, zdaj jih ima 255. Zato ker se je početverila vrednost delnic podjetja Zoom Video Communications, pri katerem je finančna šefica. Ker je velika delničarka in ker so se in se Zemljani v pandemijskih časih veliko videvajo prej Zooma.