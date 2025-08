Zakaj Nemci kavo spravljajo pod ključ?

Vrtoglave cene nekatere vsakdanje dobrine, kot je na primer kava, spreminjajo v luksuz, privlačen tudi za tatove. V Nemčiji so se tako v številnih trgovskih verigah odločili, da kavo spravijo pod ključ, torej v posebej zaščitene vitrine, zato morajo kupci, ki želijo kupiti kavo, zanjo prositi prodajalce in prodajalke. Kraja kave in drugih dražjih izdelkov postaja namreč vse večji problem, v Nemčiji naj bi trgovinam povzročila za skoraj tri milijarde evrov škode letno. In kakšna orodja trgovci še uporabljajo proti nepridipravom?