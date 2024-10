Zakaj očeta in treh otrok, ki se skrivajo v novozelandski divjini, še niso našli?

Phillips sicer nima skrbništva nad otroki. V času, odkar jih je odpeljal, niso imeli nobenih stikov z zunanjim svetom, čeprav naj bi vsaj en otrok spremljal Phillipsa, ko je v bližnjem kraju leta 2023 izvedel rop banke, in novembra istega leta skušal oropati še majhno trgovino z živili. A kljub temu, da je bil vsaj eden od otrok tisto leto opažen skupaj s svojim očetom, in je bila razpisana tudi nagrada v višini 80.000 dolarjev oziroma nekaj več kot 70.000 evrov, je sled za njimi izginila.

Najmlajša od otrok Toma Phillipsa , Ember je bila stara le pet let, ko so jo decembra 2021 s sorojenci nazadnje videli v civilizaciji. Prejšnji teden so bili sicer Ember, devetletni Maverick in 11-letna Jayda prvič opaženi skupaj, odkar jih je oče odpeljal v Marokopo na podeželje Waikato, kjer mu po mnenju policije pri skrivanju pomagajo tudi drugi ljudje.

Poznavalci novozelandske divjine sicer pravijo, da bi tam lahko živel "neskončno dolgo" in se preživljal z zelišči, korenjem in živalskim mesom, zlasti če si zna najti zaloge in pripraviti zavetje. Kot trdi direktor novozelandske akademije za preživetje, Ash Budd , bi lahko Phillips tak podvig načrtoval že več let, najhuje kar pa lahko družino prizadane je mraz, morebitne poškodbe, na koncu koncev pa tudi motivacija.

Marokopa je sicer majhno, vetrovno naselje na zahodni obali Nove Zelandije, meji pa na več deset tisoč hektarjev gostega grmičevja, klifov, kmetijskih površin in apnenčastih jam. Da je Phillips izbral prav to območje za skrivanje, ni nenavadno, njegova družina iz tega območja izhaja, od nekdaj pa so se ukvarjali s kmetijstvom. V lasti naj bi imeli več kot 500 hektarjev kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo le pol dneva hoje od kraja, kjer so Phillipsa in otroke opazili lovci.

No in zadnje opažanje je sprožilo pomisleke, kako je mogoče, da je Phillips še vedno na begu, in ali policija sploh posveča dovolj pozornosti tej zadevi, poroča Guardian. Mnogi se sprašujejo, kako Phillips in otroci sploh preživijo, njegovi zadnji nakupi predmetov za kampiranje pa kažejo, da bodisi živijo v kočah, bodisi v nekakšnih zatočiščih v gozdu.

Mati otrok in njeni drugi, že odrasli otroci, so njegova dejanja opisali kot enakovredna zlorabi otrok, po njihovem mnenju naj bi jih oče izkoriščal.

"To bi se moralo že zdavnaj ustaviti, ne morem verjeti, da se je to lahko zgodilo. Zdi se, kot da je vsem vseeno," je bila kritična njihova mati. "Niso me poslušali, vedno znova so me ignorirali in glejte kje smo."

Policija sicer zagotavlja, da se primeru zelo posveča, 12 ur po zadnjem opažanju so denimo začeli tridnevno zemeljsko in zračno preiskavo območja, a Phillipsa že ni bilo več. Nekateri pozivajo tudi k vojaškemu odzivu in trdijo, da bi lahko družino našli v manj kot dveh tednih. "Lahko bi se jim približali na 50 metrov, pa oni sploh ne bi vedeli, lahko bi ga dobili, ko bi se ločil od otrok, ki gredo po vodo, lahko bi jih zasačili," je za Guardian povedal Barrie Rice, nekdanji sledilec enote posebnih sil. "Dlje kot so tam, bolj nevarno je."

Kljub temu, da večina na Phillipsa gleda z jezo, pa se najdejo tudi taki, predvsem v skupnosti, ki ga podpirajo in pozivajo, naj ga vsi pustijo pri miru, saj naj bi svojim otrokom zagotavljal zelo zdravo vzgojo. Prebivalci Marokope so previdni pri dajanju izjav, Phillipsa pa so opisali kot dobrega fanta.