Zakaj Orban ni zaploskal Zelenskemu?

Tudi na vrhu EU je Orban poskrbel, da so družbena omrežja polna njegovih posnetkov. Vrha EU so se udeležili vsi voditelji držav članic, manjkal pa ni niti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski , ki želi po hitrem postopku Ukrajino spraviti v EU. Ko je vstopil, so voditelji članic EU srčno zaploskali. Vendar ne prav vsi voditelji, eden je izstopal. Madžarski predsednik se ni trudil skriti nečimrnega obraza, Zelenski pa njegovega ploskanja ni bil deležen.

Viktor Orban nima strahu pred izstopanjem. Prav tako nima strahu pred glasnim izražanjem svojega mnenja. Nedavno je odkrito dvomil o prihodnosti Ukrajine kot suverene države, v Budimpešti plapolajo reklamni panoji proti sankcijam proti Rusiji, velikokrat je kritičen do EU, za pogajalca med Rusijo in ZDA o miru v Ukrajini pa se mu najbolj primeren zdi nihče drug kot nekdanji predsednik Donald Trump .

Orban, ki je v 13 letih premierskega mandata tesno sodeloval z Vladimirjem Putinom, je zavrnil pošiljanje orožja v Ukrajino in kljub splošni evropski prepovedi še naprej prejema rusko nafto. Čeprav se je Madžarska večinoma strinjala s sankcijami EU proti Rusiji, pa so vložili veto na načrtovane sankcije proti patriarhu Kirilu, ki je vodja ruske pravoslavne cerkve in kot ga nekateri imenujejo: vojni hujskač. Njegova vlada v Budimpešti vodi kampanjo, v kateri obtožuje EU, da s protiruskimi sankcijami uničuje madžarsko gospodarstvo.

Na srečanju z ameriško publikacijo The American Conservative konec januarja je Ukrajino opisal kot nikogaršnjo deželo in namignil, da gre za vojno območje, na katerem ni mogoče vzpostaviti miru. Prav tako je ponavljal stavke Kremlja, da je konflikt v Ukrajini posredniška vojna med Rusijo in Zahodom, kar Kijev označuje za žaljivo, medtem ko več sto tisoč njegovih vojakov in civilistov umira, ko se trudijo odbiti Putinovo vojsko. Orban je namreč prepričan, da je Rusija v vojni z Zahodom.

Orban je zaradi svojega kontroverznega stališča do vojne v Ukrajini precej osamljen med voditelji Evropske unije, vendar se po posnetkih sodeč ne zdi, da bi ga to kaj preveč prizadelo. Orban zaenkrat uspešno žonglira med Zahodom, ki mu nudi evropsko varnost, in Rusijo, od katere prejema nafto.