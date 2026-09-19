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Plezajo na semaforje in režejo žice senzorjev: 'Povzročajo raka'

London, 19. 09. 2026 18.45 pred 40 minutami 3 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Rdeča luč na semaforju v Franciji

Na vrhu lestve stoji starejša ženska in s kleščami reže žice na prometni napravi, moški pod njo drži lestev, drugi pa snemajo in jo spodbujajo: "Ja, tako se to naredi. Samo prereži žice." Prizor iz britanskega Ilfracomba ni osamljen primer vandalizma. Po Veliki Britaniji privrženci teorij zarote sistematično uničujejo prometne senzorje, za katere trdijo, da so skrivno orožje za množični nadzor in naj bi celo povzročali raka, demenco ter nenadno smrt. Strokovnjaki pojasnjujejo precej manj dramatično resničnost: naprave praviloma le zaznavajo promet in dolžino kolon, da lahko semaforji učinkoviteje uravnavajo promet.

Za večino voznikov so prometni senzorji precej neopazne naprave. Toda privrženci gibanja, ki se imenuje Blade Runners, jim pripisujejo precej bolj temačno funkcijo.

Na spletu jih označujejo celo za "fazno razporejeno elektronsko napadalno orožje". Trdijo, da so namenjeni množičnemu nadzoru prebivalstva ter da lahko povzročajo raka, demenco in nenadno smrt.

Za te trditve ni dokazov. Profesorica tehnologije in informatike Susan Grant-Muller z Inštituta za prometne študije Univerze v Leedsu opozarja, da osnovne različice takšne tehnologije obstajajo že od konca 70. let prejšnjega stoletja, poroča Guardian. 

Senzorji spremljajo količino prometa, nekateri pa tudi število pešcev, da se lahko delovanje semaforjev prilagaja dejanskim razmeram in promet poteka bolj tekoče.

"Kamere sploh ne beležijo osebnih podatkov," pojasnjuje Grant-Mullerjeva. "Ne snemajo obrazov ali podrobnosti o avtomobilu. Zaznajo le, da je tam nekaj – avtomobil ali oseba – in dolžino kolone, v kateri ljudje čakajo."

Toda pojasnila strokovnjakov vandalizma niso ustavila. Maja je policija v Cambridgeu iskala osumljenca, potem ko je bilo poškodovanih skoraj 200 prometnih senzorjev. V Sleafordu v Lincolnshiru so samo v enem tednu uničili deset naprav. Tamkajšnje oblasti so teorije, ki so spremljale napade, označile za "smešne".

Izpuh avtomobila
Izpuh avtomobila
FOTO: AP

Nov val vandalizma se je sicer začel z uničevanjem kamer londonskega sistema Ulez oziroma območja z izjemno nizkimi emisijami. Kamere prepoznavajo registrske tablice vozil, da je mogoče ugotoviti, ali mora lastnik za vožnjo po območju plačati pristojbino. Nasprotniki sistema so kamere podirali, rezali njihove kable, jih prekrivali z barvo in drugače onesposabljali. V ozadju odpora je nasprotovanje okoljskim dajatvam in državnemu nadzoru, sčasoma pa so se okoli tehnologije razvile tudi širše teorije zarote.

Podoben vzorec je bilo mogoče opazovati že med pandemijo covida-19, ko so v Veliki Britaniji napadali in zažigali bazne postaje mobilnega omrežja 5G zaradi neutemeljenih trditev, da tehnologija širi koronavirus.

Profesorica sodobne kulture na King's College London Clare Birchall meni, da se teorije o prometnih senzorjih vključujejo v precej širšo teorijo zarote o tako imenovanem "velikem resetu".

Takšne teorije med seboj povežejo sicer nepovezane teme – od zbiranja osebnih podatkov in digitalnega nadzora do omrežja 5G, podnebne politike in omejevanja avtomobilskega prometa – ter jih predstavijo kot dele enotnega skrivnega načrta.

Ob tem opozarja, da so nekateri strahovi, iz katerih teorije izhajajo, sami po sebi resnični. Ljudje imajo legitimna vprašanja o tehnološkem nadzoru, zbiranju podatkov, podatkovnih centrih in o tem, kdo nadzoruje njihove informacije. Toda teorija zarote tem kompleksnim vprašanjem ponudi veliko preprostejšo razlago.

Če je mogoče krivdo pripisati skupini ljudi, ki naj bi skrivoma načrtovala škodljive dogodke, je lahko takšna razlaga za nekatere psihološko celo lažje sprejemljiva kot spoznanje, da je svet pogosto nepredvidljiv.

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prometni senzor teorija zarote

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KOMENTARJI6

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bohinj je zakon
19. 09. 2026 19.32
Samo tako naprej. Anarhisti.
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0 0
Vrhovni poveljnik
19. 09. 2026 19.27
Taki možganski trusti so volilci Resnice in SDS, trpi pa celotna populacija.
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+3
3 0
asdfghjklč
19. 09. 2026 19.20
A so se ti teoretiki vprašali, da normalnim ljudem ob njihovi prisotnosti povzročijo tesnobo in slabo počutje, jezo itd? Najbolje, da se vržejo iz semaforja direktno na glavo.
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+3
3 0
Yon Dan
19. 09. 2026 19.11
Teorije zarote je poniževalno ime za resnico.
Odgovori
-7
1 8
macolagobec
19. 09. 2026 19.28
Teorija zarote je laični izraz za šizofrenijo.
Odgovori
+1
1 0
sabro4
19. 09. 2026 19.10
teorije zarot se sirijo predvsem na socialnih omrezjih, Socialna omrežja pa so postala stroj za poneumljanje folka neslutenih razsežnosti – ne zato, ker bi bila vsaka vsebina neumna, ampak ker sistem omogoča, da se neumnost, laž in polresnica širijo hitreje, ceneje in z večjim dosegom kot kadarkoli prej.
Odgovori
+5
5 0
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