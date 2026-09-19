Plezajo na semaforje in režejo žice senzorjev: 'Povzročajo raka'

Za večino voznikov so prometni senzorji precej neopazne naprave. Toda privrženci gibanja, ki se imenuje Blade Runners, jim pripisujejo precej bolj temačno funkcijo.

Na spletu jih označujejo celo za "fazno razporejeno elektronsko napadalno orožje". Trdijo, da so namenjeni množičnemu nadzoru prebivalstva ter da lahko povzročajo raka, demenco in nenadno smrt.

Za te trditve ni dokazov. Profesorica tehnologije in informatike Susan Grant-Muller z Inštituta za prometne študije Univerze v Leedsu opozarja, da osnovne različice takšne tehnologije obstajajo že od konca 70. let prejšnjega stoletja, poroča Guardian.

Senzorji spremljajo količino prometa, nekateri pa tudi število pešcev, da se lahko delovanje semaforjev prilagaja dejanskim razmeram in promet poteka bolj tekoče.

"Kamere sploh ne beležijo osebnih podatkov," pojasnjuje Grant-Mullerjeva. "Ne snemajo obrazov ali podrobnosti o avtomobilu. Zaznajo le, da je tam nekaj – avtomobil ali oseba – in dolžino kolone, v kateri ljudje čakajo."

Toda pojasnila strokovnjakov vandalizma niso ustavila. Maja je policija v Cambridgeu iskala osumljenca, potem ko je bilo poškodovanih skoraj 200 prometnih senzorjev. V Sleafordu v Lincolnshiru so samo v enem tednu uničili deset naprav. Tamkajšnje oblasti so teorije, ki so spremljale napade, označile za "smešne".