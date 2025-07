Zakaj potres pri Kamčatki ni povzročil hujšega cunamija?

Ruski Daljni vzhod je po šestem najmočnejšem potresu v zgodovini merjenj – imel je magnitudo 8,8 – streslo več popotresnih sunkov. Najmočnejši je dosegel magnitudo 6,4. Pristanišče na Kurilskih otokih je ostalo brez električne energije in trenutno ne deluje. Večina držav okoli Pacifika je medtem stopnjo opozoril pred cunamijem znižala ali umaknila, izjemi sta Nova Zelandija in Čile. Tam še naprej pozivajo prebivalce, naj se umaknejo z obale. Na eni lokaciji so zabeležili dva metra in pol visoke valove, drugod so večinoma dosegli dober meter.