Zakaj praznujemo dan žena? Je boj za enakost še potreben?

Ljudje 8. marec kot poseben dan za ženske praznujemo že več kot stoletje, kot opozorilo na neenakosti med spoloma pa služi še danes. Ženskam v Afganistanu so talibani lani med drugim prepovedali visokošolsko izobraževanje, v Iranu so izbruhnili množični protesti, potem ko je moralna policija 22-letnico "podučila" o nošenju hidžaba, čez nekaj dni pa je v bolnišnici umrla. Razlike med spoloma je poudarila tudi ruska invazija na Ukrajino, ženske so bolj ranljive, kar se tiče dostopa do hrane, bolj so podvržene revščini, poroča pa se tudi o vse več nasilju nad ženskami. V ZDA medtem denimo bijejo bitko proti prepovedi splava. A vendar smo ljudje v zadnjih letih dosegli tudi nemalo sprememb na bolje.

Mednarodni dan žena je zrasel iz delavskega gibanja in postal priznan letni dogodek Združenih narodov (ZN). Začetki segajo v leto 1908, ko je 20.000 žensk na pohodu skozi New York zahtevalo krajši delovni čas, boljše plačilo in volilno pravico. Leto pozneje je Socialistična stranka Amerike razglasila prvi nacionalni dan žena.

icon-expand Dr. Anna Shaw in Carrie Chapman Catt, ustanoviteljici Lige ženskih volivk, sta leta 1915 na pohodu za volilno pravico žensk na peti aveniji v New Yorku vodili približno 20.000 podpornic. FOTO: AP

Idejo, da bi ta dan postal mednaroden, je predstavila Clara Zetkin, komunistična aktivistka in zagovornica pravic žensk. Zamisel je predlagala leta 1910 na mednarodni konferenci delavk v Københavnu. Tam je bilo 100 žensk iz 17 držav, ki so se soglasno strinjale z njenim predlogom.

icon-expand Clara Zetkin (1857 - 1933) je bila vplivna socialistična nemška političarka in borka za pravice žensk. Do leta 1917 je bila aktivna v Socialdemokratski stranki Nemčije, nato se je pridružila Neodvisni socialdemokratski stranki Nemčije (USPD) in njenemu skrajno levemu krilu Špartakistični ligi. To je pozneje postalo Komunistična partija Nemčije (KPD), ki jo je zastopala v Reichstagu med Weimarsko republiko od 1920 do 1933. FOTO: AP

Prvič so ga nato v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji, Švici, pa tudi v Trbovljah praznovali leto kasneje. Stoletnico smo praznovali leta 1911, letos tako praznujemo že 112. mednarodni dan žena. Zadeva je sicer uradna postala leta 1975, ko so ta dan začeli praznovati Združeni narodi. Mednarodni dan žena je postal datum za praznovanje napredka žensk v družbi, politiki in gospodarstvu, medtem ko politične korenine dneva pomenijo organiziranje stavk in protestov za ozaveščanje o stalni neenakosti.

Zakaj prav 8. marec? Clara sicer za mednarodni dan žena ni predlagala točnega datuma. Datum je bil formaliziran med vojno stavko leta 1917, ko so ruske ženske zahtevale "kruh in mir", štiri dni po stavki pa je bil car prisiljen pristati na njihove zahteve, začasna vlada pa je ženskam podelila volilno pravico. Začetek stavke je po julijanskem koledarju, ki so ga takrat uporabljali v Rusiji, padel na nedeljo, 23. februarja. Po gregorijanskem koledarju je bil to 8. marec, ki je tako postal uraden datum dneva žena.

Kako se praznuje dan žena? Večini je znana ideja, da se na ta dan ženskam podarja cvetje. O tem priča tudi promet v cvetličarnah, ki se v treh ali štirih dneh okoli 8. marca podvoji, če ne celo potroji.

icon-expand Dan žena FOTO: Shutterstock

Dan praznujejo tudi v Rusiji, na Kitajskem pa imajo številne ženske 8. marca po priporočilu državnega sveta celo pol prostega dneva. V Italiji mednarodni dan žena ali la Festa della Donna praznujejo s podarjanjem cvetov mimoze. Izvor te tradicije ni jasen, vendar se domneva, da se je začela v Rimu po drugi svetovni vojni. V ZDA so ženskam posvetili kar cel mesec, mesec marec je namreč mesec ženske zgodovine. Predsedniška poslanica, izdana vsako leto, tako počasti dosežke ameriških žensk.

Zakaj potrebujemo dan žena? Številne ženske po svetu se morajo danes še vedno boriti za svoje pravice in to ne le v manj razvitih državah. Zaradi vojne, nasilja in političnih sprememb so bile v zadnjem letu posebej ranljive ženske v Afganistanu, Iranu, Ukrajini, pa tudi v ZDA.

icon-expand Ženska v Afganistanu mora imeti pokrit obraz, ko je zunaj. FOTO: AP

V Afganistanu je ponoven vzpon talibanov oviral napredek na področju človekovih pravic, saj so ženskam in dekletom prepovedali visokošolsko izobraževanje, prav tako ne smejo opravljati večino del zunaj doma, brez moškega spremljevalca ne smejo oditi predaleč od doma, v javnosti pa si morajo zakrivati obraz.

V Iranu je proteste sprožila smrt Mahse Amini, 22-letne ženske, ki jo je 13. septembra lani v Teheranu aretirala t. i. moralna policija. Žensko naj bi "podučila" o nošenju hidžaba, čez nekaj dni pa je v bolnišnici umrla. Od takrat so se demonstracije nadaljevale po vsej državi, pri čemer so številni Iranci – tako ženske kot moški – pozivali k boljšim pravicam žensk in spremembi trenutnega političnega vodstva. "Ženska, življenje, svoboda" je slogan protestov. Oblasti so jih prikazale kot nemire in se odzvale s silo. V protestih je umrlo več kot 500 ljudi.

icon-expand Protesti zaradi ubite Iranke Mahse Amini FOTO: AP

Po poročanju Združenih narodov so razlike med spoloma še bolj opazne tudi zaradi ruske invazije na Ukrajino. Poročajo namreč o velikih razlikah med spoloma, kar se tiče dostopa do hrane in posledično podhranjenosti. Izpostavili so razlike v podvrženosti revščini, poročajo pa tudi o vse več nasilju nad ženskami. Zaradi zvišanja cen in pomanjkanja je ta trend opazen tudi drugod po svetu, ne le v Ukrajini.

Bitko v nekaterih zveznih državah bijejo tudi Američanke. Naj spomnimo, da je 24. junija lani vrhovno sodišče ZDA razveljavilo "Roe proti Wadu", zgodovinski del zakonodaje, ki je ščitil pravico do splava. Na milijone ljudi je tako napolnilo ulice v več zveznih državah, kjer so protestirali proti prepovedi splava. Tamkajšnje ženske zdaj pomoč iščejo tudi na primer v Mehiki, kjer je splav od leta 2021 dekriminaliziran.

icon-expand Protesti proti prepovedi splava FOTO: AP

V zadnjih letih beležimo tudi spremembe na bolje Kljub naštetemu je v zadnjih nekaj letih prišlo tudi do pozitivnih sprememb. Novembra lani je Evropski parlament po 10-letnem boju sprejel zakon za zagotovitev, da bo v upravnih odborih javnih družb do julija 2026 zastopanih več žensk. "Veliko žensk je usposobljenih za najvišje položaje in z našo novo evropsko zakonodajo bomo poskrbeli, da bodo resnično imele možnost, da te položaje tudi zasedejo," so sporočili iz EU. Medtem so bili v Armeniji in Kolumbiji posodobljeni zakoni o starševskem dopustu, Španija pa je sprejela zakone, ki podpirajo menstrualni dopust in širijo dostop do splava.

Mednarodni olimpijski komite je poročal o spolno najbolj uravnoteženih zimskih igrah, pri čemer so ženske predstavljale 45 odstotkov športnikov v Pekingu 2022. Čeprav enakost spolov ni bila dosežena, so nove smernice spodbujale bolj uravnoteženo pokritost ženskega športa. Tudi Svetovno prvenstvo Fifa za ženske leta 2023 se je razširilo, saj v njem sodeluje 36 ekip. Ameriška nogometna zveza je pred tekmovanjem dosegla zgodovinski dogovor o enakovrednem plačilu svojih moških in ženskih ekip, s čimer je postala prva v tem športu, ki je obema spoloma obljubila enako plačilo. Igralke so si morale to sicer izboriti s številnimi zahtevki in tožbami, svoj prav pa so zagovarjale več kot pet let.