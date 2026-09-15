Zakaj se Harry in Meghan vračata na Otok?

V Veliko Britanijo sta se po šestih letih v ZDA vrnila vojvoda in vojvodinja Susseška. Za zdaj je znano, da bo princ Harry z družino zaživel v zasebni, nekraljevi rezidenci zunaj Londona, pa tudi da z Meghan ne bosta ponovno prevzela kraljevih dolžnosti. Pričakuje se, da bo Meghan še naprej vodila svoje podjetje, medtem ko naj bi Harry več časa posvetil delu z britanskimi dobrodelnimi organizacijami. A vprašanje, ki žuli Otočane, je: zakaj se po vseh napetostih, ki so se odvile na kraljevem dvoru, sploh vračata?