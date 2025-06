Zakaj se je potapljala Melita: moč valov in neodkrite mikrorazpoke?

Inšpektor iz hrvaškega sindikata pomorščakov Antun Aljinović je komentiral, kaj bi lahko povzročilo zlom trupa katamarana: "Kolikor sem slišal, je ladja zadela dva visoka vala in zato se je trup zlomil – ampak to je še vedno ugibanje. Iz lastnih izkušenj vem, da se v kanalu Mali Ždrelac, če je močan morski tok in proti vetru, lahko oblikujejo zelo visoki valovi. Predvidevam, da se je trup zlomil zato."

Na vprašanje, ali bi se Melita lahko zdaj potopila, je odgovoril: "Ne verjamem. Njen drugi trup je nepoškodovan, ladja pa ima dovolj rezervnega vzgona, da ostane na površju." Starost ladij je največji problem na Jadranu, je opozoril. Melita se je le pred nekaj tedni vrnila z remonta, pa je odgovoril na vprašanje, ali je mogoče, da so na 40 let stari ladji spregledali mikrorazpoke, kar bi lahko povzročilo zlom trupa zaradi trka z veliko silo. "Glede na to, da gre za aluminij, je zelo možno, da je dovzeten za takšne poškodbe. Med remontom se prevleka sondira na več ali desetih mestih, inšpektorji so strokovnjaki, ki poznajo svoje delo, vendar lahko vedno pride do tega, da kaj spregledajo, ne zaradi nevednosti, ampak zato, ker je ladja zelo velik sistem, v katerem nihče ne more pregledati vsega," je še pojasnil.