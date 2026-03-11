Zakaj se novi iranski voditelj še ni pojavil v javnosti?

Novi iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenej je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran, danes poroča časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovane izraelske in iranske uradnike.
Trije iranski uradniki, ki so želeli ostati anonimni, so od visokih vladnih virov izvedeli, da je bil Hamenej ranjen v noge, vendar je bil pri zavesti in so ga odpeljali na zelo varovano lokacijo z omejenimi komunikacijami. Povedali so, da je poškodbe utrpel 28. februarja, istega dne, ko je bil njegov oče, ajatola Ali Hamenej, ubit v izraelskem zračnem napadu na kompleks voditeljev v središču Teherana. V napadih so bili takrat ubiti tudi njegova mati, soproga in sin, pa tudi več visokih iranskih obrambnih uradnikov.
Njegove poškodbe sta potrdila tudi dva izraelska vojaška uradnika. Povedala sta, da obveščevalni podatki, ki jih je zbral Izrael, kažejo tudi na to, da si je Hamenej 28. februarja poškodoval noge. Povedala sta, da sta do te informacije prišla, še preden je bil v nedeljo izvoljen za novega vrhovnega voditelja. Okoliščine in natančen obseg Hamenejevih poškodb še niso znani.
Iran: Hvala Bogu, je zdrav in nepoškodovan!
Ko so lokalni mediji v torek Esmaila Baghaeja, tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva, vprašali, ali je Hamenej prevzel vlogo najvišje verske in politične osebnosti v državi ter vrhovnega poveljnika oboroženih sil, se je izognil neposrednemu odgovoru. "Tisti, ki so morali prejeti sporočilo, so ga prejeli," je skrivnostno dejal.
Sin iranskega predsednika Jusef Pezeškian je medtem v odzivu na te navedbe danes sporočil, da je novi iranski voditelj "živ in zdrav". "Slišal sem novice, da je bil gospod Modžtaba Hamenej ranjen. Vprašal sem nekaj prijateljev, ki imajo povezave. Povedali so mi, da je, hvala Bogu, zdrav in nepoškodovan," je zapisal v objavi na Telegramu.
Iranska državna televizija je Modžtabo Hameneja po navedbah AFP označila za "ranjenega veterana ramadanske vojne", vendar nikoli ni navedla podrobnosti o njegovih poškodbah.
Podporniki mu že prisegajo
Čeprav je fizično odsoten iz javnosti, je Hamenejev obraz že na velikih transparentih, postavljenih po prestolnici Teheranu, pa tudi na velikanski stenski poslikavi, ki prikazuje njegovega pokojnega očeta, kako mu izroča iransko zastavo. Vladni podporniki na mestnih trgih po vsej državi so prirejali slovesnosti "prisege" Hameneju, mahali z zastavami in nosili njegove fotografije.
Izraelski obrambni minister Israel Katz je na družbenih omrežjih sporočil, da bo vsak naslednik ajatole Hameneja tarča napadov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da ni zadovoljen s Hamenejevim imenovanjem, vendar ni želel komentirati, ali Združene države načrtujejo poskus atentata nanj.