Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zakaj se novi iranski voditelj še ni pojavil v javnosti?

Teheran/New York, 11. 03. 2026 12.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Modžtaba Hamenej

Tri dni po tem, ko je bil razglašen za naslednika umorjenega očeta kot iranski vrhovni voditelj, se Modžtaba Hamenej še vedno ni pojavil v javnosti ali podal izjave v kakršni koli obliki. Eden od razlogov so varnostni pomisleki, da bi kakršna koli komunikacija lahko razkrila njegovo lokacijo in ga spravila v nevarnost, drugi pa je po besedah treh iranskih uradnikov dejstvo, da je bil 56-letni Hamenej prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran ranjen, poroča The New York Times.

Novi iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenej je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran, danes poroča časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovane izraelske in iranske uradnike.

Trije iranski uradniki, ki so želeli ostati anonimni, so od visokih vladnih virov izvedeli, da je bil Hamenej ranjen v noge, vendar je bil pri zavesti in so ga odpeljali na zelo varovano lokacijo z omejenimi komunikacijami. Povedali so, da je poškodbe utrpel 28. februarja, istega dne, ko je bil njegov oče, ajatola Ali Hamenej, ubit v izraelskem zračnem napadu na kompleks voditeljev v središču Teherana. V napadih so bili takrat ubiti tudi njegova mati, soproga in sin, pa tudi več visokih iranskih obrambnih uradnikov.

Njegove poškodbe sta potrdila tudi dva izraelska vojaška uradnika. Povedala sta, da obveščevalni podatki, ki jih je zbral Izrael, kažejo tudi na to, da si je Hamenej 28. februarja poškodoval noge. Povedala sta, da sta do te informacije prišla, še preden je bil v nedeljo izvoljen za novega vrhovnega voditelja. Okoliščine in natančen obseg Hamenejevih poškodb še niso znani.

Kje je Modžtaba Hamenej?
Kje je Modžtaba Hamenej?
FOTO: AP

Iran: Hvala Bogu, je zdrav in nepoškodovan!

Ko so lokalni mediji v torek Esmaila Baghaeja, tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva, vprašali, ali je Hamenej prevzel vlogo najvišje verske in politične osebnosti v državi ter vrhovnega poveljnika oboroženih sil, se je izognil neposrednemu odgovoru. "Tisti, ki so morali prejeti sporočilo, so ga prejeli," je skrivnostno dejal.

Sin iranskega predsednika Jusef Pezeškian je medtem v odzivu na te navedbe danes sporočil, da je novi iranski voditelj "živ in zdrav". "Slišal sem novice, da je bil gospod Modžtaba Hamenej ranjen. Vprašal sem nekaj prijateljev, ki imajo povezave. Povedali so mi, da je, hvala Bogu, zdrav in nepoškodovan," je zapisal v objavi na Telegramu.

Iranska državna televizija je Modžtabo Hameneja po navedbah AFP označila za "ranjenega veterana ramadanske vojne", vendar nikoli ni navedla podrobnosti o njegovih poškodbah.

Preberi še Po Hameneju Hamenej?

Podporniki mu že prisegajo

Čeprav je fizično odsoten iz javnosti, je Hamenejev obraz že na velikih transparentih, postavljenih po prestolnici Teheranu, pa tudi na velikanski stenski poslikavi, ki prikazuje njegovega pokojnega očeta, kako mu izroča iransko zastavo. Vladni podporniki na mestnih trgih po vsej državi so prirejali slovesnosti "prisege" Hameneju, mahali z zastavami in nosili njegove fotografije.

Preberi še Kdo je Modžtaba Hamenej, novoizvoljeni vrhovni voditelj Irana?

Izraelski obrambni minister Israel Katz je na družbenih omrežjih sporočil, da bo vsak naslednik ajatole Hameneja tarča napadov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da ni zadovoljen s Hamenejevim imenovanjem, vendar ni želel komentirati, ali Združene države načrtujejo poskus atentata nanj.

Modžtaba Hamenej iran naslednik vrhovni voditelj poškodbe

Po dvojnem umoru v Gospiću osumljenec napadel še policiste

Trump in Epstein kot Jack in Rose iz Titanika

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564