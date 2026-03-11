Zakaj se novi iranski voditelj še ni pojavil v javnosti?

Novi iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenej je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran, danes poroča časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovane izraelske in iranske uradnike.

Trije iranski uradniki, ki so želeli ostati anonimni, so od visokih vladnih virov izvedeli, da je bil Hamenej ranjen v noge, vendar je bil pri zavesti in so ga odpeljali na zelo varovano lokacijo z omejenimi komunikacijami. Povedali so, da je poškodbe utrpel 28. februarja, istega dne, ko je bil njegov oče, ajatola Ali Hamenej, ubit v izraelskem zračnem napadu na kompleks voditeljev v središču Teherana. V napadih so bili takrat ubiti tudi njegova mati, soproga in sin, pa tudi več visokih iranskih obrambnih uradnikov.

Njegove poškodbe sta potrdila tudi dva izraelska vojaška uradnika. Povedala sta, da obveščevalni podatki, ki jih je zbral Izrael, kažejo tudi na to, da si je Hamenej 28. februarja poškodoval noge. Povedala sta, da sta do te informacije prišla, še preden je bil v nedeljo izvoljen za novega vrhovnega voditelja. Okoliščine in natančen obseg Hamenejevih poškodb še niso znani.