Zakaj se Vučić tako oklepa oblasti? 'Vidi samo Expo in 17 milijard evrov'

"Zdi se, da tečemo drugi protestniški krog, ki spreminja pravila igre, " meni poznavalec mednarodnih odnosov Faris Kočan, ki pravi, da se je za srbskega predsednika Aleksandra Vučića sočasno spremenilo tako notranjepolitično kot zunanjepolitično okolje. Protestniki so izkristalizirali politični potencial, ne nameravajo se pogovarjati o Kosovu, ampak, da je treba Vučića spraviti z oblasti.

Zanj se zaostrujejo tudi zunanjepolitične razmere. ZDA so uvedle sankcije, Švedska je napovedala ukinitev financiranja nekaterih reformnih programov, Evropska komisija pa govori, da si EU želi videti tisto, kar si želijo protestniki. Če se je prej zdelo, da ima Vučić vajeti v svojih rokah, se je danes znašel v bistveno drugačnem položaju, meni sogovornik. Razmere so še posebej nepredvidljive zaradi elementa nasilja.

Gladovna stavka matere pod novosadskim nadstreškom umrlega sina, je protestom dala izrazito čustven naboj, v nedeljo je prišlo do incidentov pred skupščino, posnetki metanja stolov s strani Vučićevih pristašev v protestnike pa kažejo na kritično stopnjo polarizacije v srbski družbi.

"Trenutno imamo dve Srbiji, ta polarizacija je pripeljala do tega, da imamo občutek, da živimo v dveh ločenih državah, da se Srbija ne zna zediniti in pokazati določene stopnje empatije do umrlih ljudi," je spomnil, da nekateri analitiki opozarjajo, da je Srbija v idejnem smislu na robu državljanske vojne, za kar je odgovorna politika Aleksandra Vučića, ki se ne odziva na pozive k dialogu in predčasnim volitvam. To bi lahko vodilo v množično nasilje, na kar opozarja tudi mednarodna skupnost: "Situacija več ni hec, prestopili so rubikon dopustnega."

Kočan pravi, da je Vučićev režim močan, na oblasti je že 13 let in se je infiltriral v vse družbene podsisteme, kjer ima svoje ljudi. A opaža, da se je z "metanjem čez ramo ključnih operativcev" začelo krhanje.