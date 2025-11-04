Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zakaj se Vučić tako oklepa oblasti? 'Vidi samo Expo in 17 milijard evrov'

Beograd, 04. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER , T.H.
Komentarji
6

Napetosti v Srbiji se leto dni po novosadski tragediji, ki je zahtevala 16 življenj, spet stopnjujejo. Nekateri analitiki opozarjajo, da je Srbija v idejnem smislu na robu državljanske vojne, za kar je odgovorna politika Aleksandra Vučića, ki se ne odziva na pozive k dialogu in predčasnim volitvam. Prav te so bile v preteklosti Vučićeva taktika za okrepitev podpore, tokrat pa se jih otepa. Zakaj?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Protesti v Srbiji
    03:47
    Iz 24UR ZVEČER: Protesti v Srbiji
  • Iz 24UR ZVEČER: Faris Kočan o Vučićevi vladavini
    04:39
    Iz 24UR ZVEČER: Faris Kočan o Vučićevi vladavini

"Zdi se, da tečemo drugi protestniški krog, ki spreminja pravila igre," meni poznavalec mednarodnih odnosov Faris Kočan, ki pravi, da se je za srbskega predsednika Aleksandra Vučića sočasno spremenilo tako notranjepolitično kot zunanjepolitično okolje. Protestniki so izkristalizirali politični potencial, ne nameravajo se pogovarjati o Kosovu, ampak, da je treba Vučića spraviti z oblasti.

Preberi še Vučić (še) ne bo imel miru: protestniki napovedali vrnitev

Zanj se zaostrujejo tudi zunanjepolitične razmere. ZDA so uvedle sankcije, Švedska je napovedala ukinitev financiranja nekaterih reformnih programov, Evropska komisija pa govori, da si EU želi videti tisto, kar si želijo protestniki. Če se je prej zdelo, da ima Vučić vajeti v svojih rokah, se je danes znašel v bistveno drugačnem položaju, meni sogovornik. Razmere so še posebej nepredvidljive zaradi elementa nasilja.

Preberi še Policija med 'ćacilendom' in stavkajočo materjo

Gladovna stavka matere pod novosadskim nadstreškom umrlega sina, je protestom dala izrazito čustven naboj, v nedeljo je prišlo do incidentov pred skupščino, posnetki metanja stolov s strani Vučićevih pristašev v protestnike pa kažejo na kritično stopnjo polarizacije v srbski družbi.

"Trenutno imamo dve Srbiji, ta polarizacija je pripeljala do tega, da imamo občutek, da živimo v dveh ločenih državah, da se Srbija ne zna zediniti in pokazati določene stopnje empatije do umrlih ljudi," je spomnil, da nekateri analitiki opozarjajo, da je Srbija v idejnem smislu na robu državljanske vojne, za kar je odgovorna politika Aleksandra Vučića, ki se ne odziva na pozive k dialogu in predčasnim volitvam. To bi lahko vodilo v množično nasilje, na kar opozarja tudi mednarodna skupnost: "Situacija več ni hec, prestopili so rubikon dopustnega."

Kočan pravi, da je Vučićev režim močan, na oblasti je že 13 let in se je infiltriral v vse družbene podsisteme, kjer ima svoje ljudi. A opaža, da se je z "metanjem čez ramo ključnih operativcev" začelo krhanje.

Preberi še Nekdanjega košarkarja Štimca izpustili na prostost

Vučićeva igra je sicer videti jasna, želi si pripeljati svoj mandat do konca, do volitev leta 2027, pravi Kočan, ki meni, da ima pred očmi samo eno stvar. Svetovno razstavo Expo, ki jo bo tistega leta gostil Beograd. "In tistih 17 milijard evrov, ki bo namenjenih za ta celoten projekt," doda. Iz česar se namerava napajati politika. "Projekt je netransparenten, neobstajajo nobene pogodbe, matrike, strategije. Vedo samo, kakšna je finančna ocena in stranka SNS se očitno želi do konca zarediti v ta kontekst," pravi.

Preberi še Janković z Vučićem večerjal, o sebi na čelu srbske politike pa ne ve (še) nič

Dejstvo, da se Vučić danes izogiba predčasnim volitvam, ki so bile v preteklosti njegova taktika za okrepitev podpore, po Kočanovem mnenju nakazuje, da ga zaradi študentskega potenciala skrbi tveganje poraza.

Vučić srbija expo volitve protesti
Naslednji članek

Zlobko: Opozicija nima pietete do žrtve, Bah Žibertova: Te obtožbe so sprevržene

Naslednji članek

Pokopan pod ruševinami zgodovinskega stolpa: delavec umrl v bolnišnici

SORODNI ČLANKI

Vučić (še) ne bo imel miru: protestniki napovedali vrnitev

Vučić: Po moji oceni je to teroristični napad

Neroden trenutek za Vučića: zmedeno iskal prosto mesto, nato dobil 'šolski' stol

Kosova kritična do Vučića, ki je evroposlanca označil za drhal

Brutalna policijska intervencija: nad protestnike s solzivcem, gumijevkami, šok granatami

Vučić: 'Nisem bedak, da bi izgubljal čas na Bledu'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
04. 11. 2025 08.13
Vzemi ali pusti
ODGOVORI
0 0
SenecaLucius
04. 11. 2025 08.13
Koliko bo zraven Golob kot dober prijatelj in zaupnik Jankoviča?
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
04. 11. 2025 08.09
+4
Z Jankovičem bosta vlekla vreče z denarjem v črne kombije.Oba bi bilo treba takoj odstraniti s položajev.TAKOJ.
ODGOVORI
4 0
Pomlad 88
04. 11. 2025 08.05
+6
A se ne bi vprašali, zakaj se pri nas Golob tako oklepa oblasti, Vučič pa je Srbijo dvignil za 10 svetlobnih let, in levičarji mu to zavidajo, saj povsod, kjer pridejo na oblast povzročijo krizo
ODGOVORI
7 1
sabro4
04. 11. 2025 08.02
-2
ZDA so uvedle sankcije, Švedska je napovedala ukinitev financiranja nekaterih reformnih programov, Evropska komisija pa govori, da si EU želi videti tisto, kar si želijo protestniki............................temu se po novem pravi "neumešavanje" iz tujine, kako pak
ODGOVORI
4 6
Agartha enjoyer
04. 11. 2025 08.05
+9
Aha, torej ko ZDA uvedejo sankcije in EU zahteva spoštovanje osnovnih pravil igre...je to “vmešavanje”? Zanimivo, ker ko pride denar in ugodne pogodbe iz iste smeri, takrat pa tujina kar naenkrat ni več problem. Težko je govoriti o suverenosti, če ti redno pomagajo tisti, ki jih potem razglašaš za sovražnike...
ODGOVORI
9 0
Agartha enjoyer
04. 11. 2025 08.01
+8
Haha, še shimpanzar se mu smeji.
ODGOVORI
9 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330