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Vance odpovedal pot v Švico, Iran nezaupljiv. Kakšna je vloga Izraela?

Washington/Obbürgen, 19. 06. 2026 07.18 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
JD Vance na poti na pogajanja

Osebje JD Vancea je bilo na letalski bazi že pripravljeno na odhod na vrh v Bürgenstocku za pogovore o Iranu. Nato je bilo potovanje nenadoma odpovedano.

Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so bila petkova pogajanja med ZDA in Iranom o izvajanju 14-točkovnega sporazuma o končanju vojne odpovedana. Pogajanja naj bi se začela v petek v majhni švicarski vasici Obbürgen, dva dni po podpisu memoranduma o soglasju, ki je odprl 60-dnevno okno za pogajanja o trajnem dogovoru o iranskem jedrskem programu, hkrati pa omogočil promet nafte skozi Hormuško ožino.

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Bela hiša je sporočila, da se ZDA veselijo čim hitrejšega začetka tehničnih pogovorov. Sporočili so tudi, da JD Vance, ki vodi pogajanja za Trumpovo administracijo, zdaj ne bo potoval. "Logistika teh pogajanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne odhaja," je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik Bele hiše.

Odpoved pogovorov je bila tako nenadna, da se je Vanceovo osebje in majhna skupina novinarjev v pričakovanju potovanja celo zbrala na skupni bazi Andrews zunaj Washingtona, poroča Guardian. Na desetine uradnikov Bele hiše, predhodnih sodelavcev in medijev je bilo že v Švici, pripravljenih na Vanceov prihod.

ZDA odpravile blokado pristanišč, Iran žrli videti znake izvajanja sporazuma

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Mojtaba Hamenej, je v četrtek dejal, da je kljub zadržkom odobril memorandum o soglasju, hkrati pa so ZDA uradno odpravile blokado iranskih pristanišč. Toda poluradna tiskovna agencija Tasnim je pred odpovedjo pogovorov sporočila, da morajo iranski pogajalci pred začetkom naslednjih krogov mirovnih pogovorov videti znake izvajanja začasnega sporazuma s strani ZDA in da ni bilo potrditve, da bo njihova delegacija odpotovala v Ženevo, poroča Guardian.

"Logistika teh pogajanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne odhaja," je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik Bele hiše.
"Logistika teh pogajanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne odhaja," je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik Bele hiše.
FOTO: AP

Do odpovedi pogovorov je prišlo po poročilu Al-Mayadeen, arabsko govoreče mreže, ki je politično povezana z libanonsko militantno skupino Hezbolah, ki jo podpira Iran, da Teheran odlaša s pošiljanjem svoje delegacije v Švico zaradi izraelske vojaške kampanje v Libanonu. 

Izrael, ki ni bil vključen v mirovna pogajanja in se je distanciral od sporazuma med ZDA in Iranom, je nadaljeval boje proti Hezbolahu v Libanonu in v četrtek zgodaj zjutraj izvedel nove zračne napade. Vlada Benjamina Netanjahuja še naprej poudarja, da se ne namerava umakniti iz Libanona, kar je vodilo do odprtih kritik Trumpa in Vancea glede izraelskih operacij. Iranski glavni pogajalec Mohammad Ghalibaf je v petek posvaril pred kakršno koli kršitvijo sporazuma in dejal: "V primeru kršitve pogodbe in prekoračitve pravil druge strani ne dvomimo, da bo sovražnik odločno odgovoril."

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Je mogoče najti trajno premirje?

Diplomatsko prepiranje glede načrtovanih pogovorov povečuje negotovost glede tega, ali je mogoče najti trajno premirje v regionalni vojni, v kateri je umrlo že najmanj 7000 ljudi, cene energije pa so se dvignile in pretresle svetovne trge. Hamenei je v četrtek dejal, da je Trump podpisal sporazum "iz obupa" in nakazal, da prihajajoča pogajanja ne bodo lahka.

Dogovor daje pogajalcem 60 dni časa, da dosežejo dogovor o statusu iranskega jedrskega programa, razen če se obe strani strinjata s podaljšanjem in ustanovitvijo 300 milijard dolarjev vrednega sklada za obnovo Irana ter drugimi finančnimi spodbudami. Ameriške sile so v četrtek odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki je ladjam preprečevala plovbo v islamsko republiko ali iz nje, je sporočila ameriška vojska in opozorila, da bodo ameriške vojne ladje "ostale na širšem območju". V Hormuški ožini, strateškem ozkem grlu za dobavo energije, ki ga je Iran med konfliktom blokiral, je bila aktivnost še vedno umirjena.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Port__CN
19. 06. 2026 09.03
Kako ga je opisal Kot veliko zgubo - bravo
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0 0
SkrajnoDesni
19. 06. 2026 08.59
Če samo kopirate članke New York times in CNN potem je vse črno... Dejmo samo tako napisat. Ožina je odprta! Iran nima blokiranih pristanišč. Obogaten Uran pa je zakopan pod zemljo in zasut. Zato potrebujejo 60 dni. 300milijard se bo pa naredila naložba za prihodnost Irana... kar pa je čisto ok, če bo porabljeno za ljudi. Ker gre za naložbe in ne v smislu denarja... Cena nafte je padla. Borza cveti.. dejmo nehat sam jamart
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0 0
Kimberley Echo
19. 06. 2026 08.54
Če hoče Trump karkoli izpeljat, bo moral najprej umirit Izrael, sicer iz tega ne bo nič drugega kot nadaljevanje vojne. To pa najbrž ne bo mogoče, ker je njihov lobi v ZDA premočan. Trump se je ujel v past, ki mu jo je nastavil Netanjahu.
Odgovori
-2
0 2
osservatore
19. 06. 2026 08.52
Misija začasno odpovedana. Verjetno zato. ker je imel oranžni črevesne motnje.
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-2
0 2
?rni Ov?ar
19. 06. 2026 08.39
Dejte nehat s članki o vojni tam dol laže eden bolj kot drugi in tudi o izraelu seveda.
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+3
4 1
brezveze13
19. 06. 2026 08.32
trump in vance ameriški čarli čaplin
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+1
3 2
kovanec
19. 06. 2026 08.04
A se je ustrašil?
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+1
3 2
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