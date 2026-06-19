Vance odpovedal pot v Švico, Iran nezaupljiv. Kakšna je vloga Izraela?

Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so bila petkova pogajanja med ZDA in Iranom o izvajanju 14-točkovnega sporazuma o končanju vojne odpovedana. Pogajanja naj bi se začela v petek v majhni švicarski vasici Obbürgen, dva dni po podpisu memoranduma o soglasju, ki je odprl 60-dnevno okno za pogajanja o trajnem dogovoru o iranskem jedrskem programu, hkrati pa omogočil promet nafte skozi Hormuško ožino.

Bela hiša je sporočila, da se ZDA veselijo čim hitrejšega začetka tehničnih pogovorov. Sporočili so tudi, da JD Vance, ki vodi pogajanja za Trumpovo administracijo, zdaj ne bo potoval. "Logistika teh pogajanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne odhaja," je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik Bele hiše. Odpoved pogovorov je bila tako nenadna, da se je Vanceovo osebje in majhna skupina novinarjev v pričakovanju potovanja celo zbrala na skupni bazi Andrews zunaj Washingtona, poroča Guardian. Na desetine uradnikov Bele hiše, predhodnih sodelavcev in medijev je bilo že v Švici, pripravljenih na Vanceov prihod.

ZDA odpravile blokado pristanišč, Iran žrli videti znake izvajanja sporazuma

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Mojtaba Hamenej, je v četrtek dejal, da je kljub zadržkom odobril memorandum o soglasju, hkrati pa so ZDA uradno odpravile blokado iranskih pristanišč. Toda poluradna tiskovna agencija Tasnim je pred odpovedjo pogovorov sporočila, da morajo iranski pogajalci pred začetkom naslednjih krogov mirovnih pogovorov videti znake izvajanja začasnega sporazuma s strani ZDA in da ni bilo potrditve, da bo njihova delegacija odpotovala v Ženevo, poroča Guardian.

"Logistika teh pogajanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne odhaja," je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik Bele hiše. FOTO: AP

Do odpovedi pogovorov je prišlo po poročilu Al-Mayadeen, arabsko govoreče mreže, ki je politično povezana z libanonsko militantno skupino Hezbolah, ki jo podpira Iran, da Teheran odlaša s pošiljanjem svoje delegacije v Švico zaradi izraelske vojaške kampanje v Libanonu. Izrael, ki ni bil vključen v mirovna pogajanja in se je distanciral od sporazuma med ZDA in Iranom, je nadaljeval boje proti Hezbolahu v Libanonu in v četrtek zgodaj zjutraj izvedel nove zračne napade. Vlada Benjamina Netanjahuja še naprej poudarja, da se ne namerava umakniti iz Libanona, kar je vodilo do odprtih kritik Trumpa in Vancea glede izraelskih operacij. Iranski glavni pogajalec Mohammad Ghalibaf je v petek posvaril pred kakršno koli kršitvijo sporazuma in dejal: "V primeru kršitve pogodbe in prekoračitve pravil druge strani ne dvomimo, da bo sovražnik odločno odgovoril."

Je mogoče najti trajno premirje?