Zakaj so carine doletele tudi otoke s pingvini? 'To je strateška poteza'

Novica, da je administracija Donalda Trumpa carine uvedla tudi za otok Heard in otočje McDonald, je hitro zakrožila po svetu. A Združene države bizarno odločitev o uvedbi carin za ti dve neposeljeni območji ne označujejo za napako. Ameriški minister za trgovino odločitev države brani, češ da želijo s carinami preprečiti, da bi druge države izkoristile to "vrzel" in s svojimi ladjami prek otokov dosegle ZDA.

Minuli teden so avstralske oblasti ob pogledu na carine, ki jih je razkril ameriški predsednik Donald Trump, presenečeno obstale. Na seznamu carin se je namreč znašel tudi neposeljeni otok, ki je od Avstralije oddaljen okoli 4000 kilometrov. Tamkajšnji minister za trgovino Don Farrell je za ABC News ocenil, da je uvedba carin očitno napaka, ki kaže na prenagljen proces. A Združene države napake ne priznavajo. Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je za CBS News uvedbo carin na otoku Heard in otočju McDonald, ki jih zapolnjuje le pingvinja in tjulnja populacija, upravičeval, češ da želijo zapolniti vrzel, prek katere bi lahko tuje države dostopale do ZDA. Trdi namreč, da bi lahko ladje prav preko teh otokov dosegle njihovo obalo in se tako poskušale izogniti carinam.

Poudaril je, da gre za strateško potezo, s katero želijo preprečiti, da bi svet izkoristil luknjo v carinah. "Ideja je, da nobena država ne izostane iz carin. Kaj se zgodi, če katerokoli izpustite s seznama? Države, ki skušajo arbitrirati Ameriko, gredo preko teh ozemelj do nas," je dejal. "Ne moremo dovoliti, da bi kateri koli del sveta postal kraj, prek katerega lahko Kitajska ali druge države pošiljajo svoje produkte," je še dodal. Intervju z Lutnickom je le eden od številnih, ki so jih v minulih dneh opravili uradniki ameriške vlade. Skupna točka vseh intervjujev pa – upravičenje uvedbe carin, po katerih so vsi trije glavni delniški indeksi v ZDA doživeli več kot petodstotni padec in s tem zabeležili najslabši teden za ameriški delniški trg po letu 2020.